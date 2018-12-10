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    Алана Мамаева заявила, что не намерена разводиться с мужем, несмотря на его измены

    10.12.2018
    В последнее время в прессе активно обсуждают не только продление ареста Павла Мамаева, но и неожиданные признания его жены Аланы, согласно которым футболист был ей неверен. Однако сейчас супруга спортсмена заявляет, что вовсе не планирует подавать на развод. 

    В начале декабря этого года Алана Мамаева заявила, что муж Павел ей изменяет. «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса», — писала супруга футболиста в своем Инстаграме. Не сдерживая рыданий, Алана в прямом эфире в Инстаграме рассказывала фолловерам: «Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: ''Я тебя люблю, я тебя жду''. А он мне: ''Где дети?''. Они по нему скучают. Я ему говорю: ''Ты меня хотя бы любишь?'' Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую». После этого Мамаева опубликовала видео, на котором Павел запечатлен с другой женщиной

    Однако все это, как считает Алана, вовсе не повод, чтобы разводиться. «Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился», — написала Мамаева в соцсетях.

    «Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», — заявила Алана в ответ на один из комментариев. Интернет-пользователи искренне надеются, что Мамаевым удастся сохранить семью ради двоих совместных детей. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Алана Мамаева, Павел Мамаев

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • А зачем надо было кричать на всю страну про его измены? Подписчиков себе в инсте привлечь,что бы зарабатывать? Да уж,деньги не пахнут.

    • Кто бы сомневался. Она зависит материально от этого мужчины. Сама не может ничего. Картавая наркоша

    • Стойте Стойте! А где и когда они переписываются? Разве возможны контакты между обвиняемыми/свидетелями по одному делу? А как же давление на свидетелей? Девушку из Вильнюса имею ввиду!
      Алана, давай подробности переписки!

    • Гость

      Стойте Стойте! А где и когда они переписываются? Разве возможны контакты между обвиняемыми/свидетелями по одному делу? А как же давление на свидетелей? Девушку из Вильнюса имею ввиду! Алана, давай подробности переписки!

      Сегоня твой муж был,завтра чужой. А родить детей от богатого футболиста много кто хочет.Так что Аланка твой поезд ушёл

    • Всё просто своё имущество Мамаев переписал на родителей(что логично), в случае развода Алане ничего не достанется.Поэтому и не разводится.

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