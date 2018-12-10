Алана Мамаева заявила, что не намерена разводиться с мужем, несмотря на его измены

В последнее время в прессе активно обсуждают не только продление ареста Павла Мамаева, но и неожиданные признания его жены Аланы, согласно которым футболист был ей неверен. Однако сейчас супруга спортсмена заявляет, что вовсе не планирует подавать на развод.

1 2 3 ... 8 Алана Мамаева не хочет разводиться с мужем

В начале декабря этого года Алана Мамаева заявила, что муж Павел ей изменяет. «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса», — писала супруга футболиста в своем Инстаграме. Не сдерживая рыданий, Алана в прямом эфире в Инстаграме рассказывала фолловерам: «Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: ''Я тебя люблю, я тебя жду''. А он мне: ''Где дети?''. Они по нему скучают. Я ему говорю: ''Ты меня хотя бы любишь?'' Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую». После этого Мамаева опубликовала видео, на котором Павел запечатлен с другой женщиной.

Однако все это, как считает Алана, вовсе не повод, чтобы разводиться. «Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился», — написала Мамаева в соцсетях.

«Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», — заявила Алана в ответ на один из комментариев. Интернет-пользователи искренне надеются, что Мамаевым удастся сохранить семью ради двоих совместных детей.