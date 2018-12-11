Сын Марии Шукшиной закрутил новый роман после разрыва с матерью своего ребенка

Недавно журналисты выяснили, что Макар Касаткин, старший сын Марии Шукшиной, окончательно оправился после разрыва со своей возлюбленной и уже обрел свое личное счастье. По информации СМИ, новую избранницу молодого человека зовут Илона.

1 2 3 ... 9 Сын Марии Шукшиной уже познакомил родственников со своей новой избранницей

Осенью прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал, главным героем которого стал сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Возлюбленная наследника актрисы Фрейя Зильбер обвинила его в употреблении запрещенных веществ и рукоприкладстве. В скором времени девушка родила ребенка и сделала ДНК-тест, чтобы доказать родство малыша с Макаром. Сейчас Касаткин хочет забрать ребенка у Зильбер.



Теперь журналисты гадают, как к такой перспективе отнесется новая избранница Макара Илона. Только недавно стало известно, что молодой человек окончательно оправился от разрыва с Фрейей и уже познакомил другую возлюбленную со своей семьей. Макар и Илона вместе присутствовали на свадьбе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.

«А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь», — объявил во время свадьбы Бари Алибасов.

Мака практически весь вечер не отходил от возлюбленной и, как уверяют журналисты «Новых русских сенсаций», выглядел рядом с ней очень счастливым.