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    Сын Марии Шукшиной закрутил новый роман после разрыва с матерью своего ребенка

    11.12.2018
    Недавно журналисты выяснили, что Макар Касаткин, старший сын Марии Шукшиной, окончательно оправился после разрыва со своей возлюбленной и уже обрел свое личное счастье. По информации СМИ, новую избранницу молодого человека зовут Илона. 
    • Мария Шукшина
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      Сын Марии Шукшиной уже познакомил родственников со своей новой избранницей
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    Осенью прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал, главным героем которого стал сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Возлюбленная наследника актрисы Фрейя Зильбер обвинила его в употреблении запрещенных веществ и рукоприкладстве. В скором времени девушка родила ребенка и сделала ДНК-тест, чтобы доказать родство малыша с Макаром. Сейчас Касаткин хочет забрать ребенка у Зильбер

    Теперь журналисты гадают, как к такой перспективе отнесется новая избранница Макара Илона. Только недавно стало известно, что молодой человек окончательно оправился от разрыва с Фрейей и уже познакомил другую возлюбленную со своей семьей. Макар и Илона вместе присутствовали на свадьбе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. 

    «А это внук Лидии Макар и его девушка Илона. Прости, я немного путаюсь в именах, всех твоих девушек и не запомнишь», — объявил во время свадьбы Бари Алибасов. 

    Мака практически весь вечер не отходил от возлюбленной и, как уверяют журналисты «Новых русских сенсаций», выглядел рядом с ней очень счастливым. 

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    Текст: Вероника Пыльнова
    Теги:

    Мария Шукшина, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина

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