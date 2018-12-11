Сын Марии Шукшиной закрутил новый роман после разрыва с матерью своего ребенка

Осенью прошлого года в прессе разгорелся настоящий скандал, главным героем которого стал сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Возлюбленная наследника актрисы Фрейя Зильбер обвинила его в употреблении запрещенных веществ и рукоприкладстве. В скором времени девушка родила ребенка и сделала ДНК-тест, чтобы доказать родство малыша с Макаром. Сейчас Касаткин хочет забрать ребенка у Зильбер.
Теперь журналисты гадают, как к такой перспективе отнесется новая избранница Макара Илона. Только недавно стало известно, что молодой человек окончательно оправился от разрыва с Фрейей и уже познакомил другую возлюбленную со своей семьей. Макар и Илона вместе присутствовали на свадьбе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.
Мака практически весь вечер не отходил от возлюбленной и, как уверяют журналисты «Новых русских сенсаций», выглядел рядом с ней очень счастливым.