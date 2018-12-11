«Много раз пользовались мной»: Павел Табаков рассказал о своих отношениях с девушками

За личной жизнью Павла Табакова активно следят многие его поклонницы. Доподлинно известно, что самые длительные отношения у актера были с Марусей Фоминой, которая сейчас растит первенца от своего мужа Алексея Киселева. Ходили слухи о романе Павла с Ксенией Зуевой и Софьей Синицыной, но домыслы журналистов не подтвердились.
Недавно Табаков впервые за долгое время дал откровенное интервью, где рассказал о своих отношениях с девушками. «Обижали, да. Много-много раз пользовались мной. Я всегда думал: ''Ну признайтесь уже, что вы меня использовали''. Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом», — заявил Павел в беседе с журналистами vokrug.tv.
Павел уверен, что обязательно встретит в будущем женщину своей мечты. По словам Табакова, он мечтает о двоих наследниках и собственном доме на побережье.