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    «Много раз пользовались мной»: Павел Табаков рассказал о своих отношениях с девушками

    11.12.2018
    На днях Павел Табаков дал откровенное интервью одному из российских порталов, где рассказал о своей личной жизни. По словам актера, девушки довольно часто причиняли ему боль. 

    За личной жизнью Павла Табакова активно следят многие его поклонницы. Доподлинно известно, что самые длительные отношения у актера были с Марусей Фоминой, которая сейчас растит первенца от своего мужа Алексея Киселева. Ходили слухи о романе Павла с Ксенией Зуевой и Софьей Синицыной, но домыслы журналистов не подтвердились. 

    Недавно Табаков впервые за долгое время дал откровенное интервью, где рассказал о своих отношениях с девушками. «Обижали, да. Много-много раз пользовались мной. Я всегда думал: ''Ну признайтесь уже, что вы меня использовали''. Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом», — заявил Павел в беседе с журналистами vokrug.tv

    «Не надо высокопарно прикрываться чувствами и еще чем-то. Действия же все показывают. Самое главное — быть честным. А любовь — второстепенное», — подчеркнул актер. 

    Павел уверен, что обязательно встретит в будущем женщину своей мечты. По словам Табакова, он мечтает о двоих наследниках и собственном доме на побережье. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @outrush, Instagram
    Теги:

    Павел Табаков, Маруся Фомина

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