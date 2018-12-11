«Много раз пользовались мной»: Павел Табаков рассказал о своих отношениях с девушками

На днях Павел Табаков дал откровенное интервью одному из российских порталов, где рассказал о своей личной жизни. По словам актера, девушки довольно часто причиняли ему боль.

1 2 3 ... 8 Павел Табаков откровенно рассказал о своей личной жизни

За личной жизнью Павла Табакова активно следят многие его поклонницы. Доподлинно известно, что самые длительные отношения у актера были с Марусей Фоминой, которая сейчас растит первенца от своего мужа Алексея Киселева. Ходили слухи о романе Павла с Ксенией Зуевой и Софьей Синицыной, но домыслы журналистов не подтвердились.



Недавно Табаков впервые за долгое время дал откровенное интервью, где рассказал о своих отношениях с девушками. «Обижали, да. Много-много раз пользовались мной. Я всегда думал: ''Ну признайтесь уже, что вы меня использовали''. Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом», — заявил Павел в беседе с журналистами vokrug.tv.

«Не надо высокопарно прикрываться чувствами и еще чем-то. Действия же все показывают. Самое главное — быть честным. А любовь — второстепенное», — подчеркнул актер.

Павел уверен, что обязательно встретит в будущем женщину своей мечты. По словам Табакова, он мечтает о двоих наследниках и собственном доме на побережье.