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    Беременная Меган Маркл и экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас встретились на модной премии

    11.12.2018
    10 декабря в Лондоне состоялась церемония награждения одной из самых главных премий в модной индустрии — Fashion Awards. Торжественное мероприятие посетила супруга принца Гарри Меган Маркл и... его бывшая возлюбленная Крессида Бонас. 

    Ежегодно в столице Великобритании проходит церемония вручения премии Fashion Awards. Ради этого мероприятия в Альберт-холле собралось немало звезд. Неожиданным для всех присутствующих оказалось появление на сцене беременной Меган Маркл. Герцогиня появилась на мероприятии, чтобы поддержать дизайнера Клэр Уэйт Келлер, которая создала для нее свадебное платье.

    «Очень приятно видеть так много знакомых лиц. Многих из вас я знаю уже довольно давно», — произнесла со сцены Меган.

    К слову, на мероприятии действительно присутствовало немало известных ей людей. Например, бывшая возлюбленная принца Гарри, 29-летняя Крессида Бонас.

    Актриса и модель не могла пропустить важнейшее событие в индустрии моды. Так как появление супруги принца нигде не было анонсировано, девушка даже не подозревала, что ей придется столкнуться с ней в одних стенах.  

    Напомним, Крессида Бонас и принц Гарри встречались два года, однако в 2014 году они расстались. Через некоторое время в британских СМИ появились слухи об их тайной помолвке, но они не подтвердились. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл, Крессида Бонас

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