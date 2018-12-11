Александр Кержаков может получить тюремный срок за подделку документов во время бракоразводного процесса

За разводом Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова следит вся страна. На днях стало известно, что супругам придется пройти наркологическую экспертизу. Теперь адвокат жены футболиста заявил о том, что он представил в суд фальшивые документы.

1 2 3 4 5 Александр Кержаков может сесть в тюрьму за подделку документов

Вот уже более полугода идет бракоразводный процесс 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка пытается добиться права опеки над их сыном, полуторагодовалым Артемием.



11 декабря адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский заявил о том, что муж его подзащитной представил в суд поддельные документы из двух петербургских клиник. Если этот факт будет доказан, спортсмену грозит тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



«Я готовлю заявление в правоохранительные органы. Это 303 статья, которая подразумевает наказание до четырех месяцев лишения свободы или двух лет исправительных работ. Так просто оставить это нельзя. Эти документы должны были ввести суд в заблуждение», — сказал защитник Тюльпановой.



Напомним, ранее стало известно, что бывшие супруги пройдут проверку на запрещенные вещества. На этом также настоял адвокат Миланы Тюльпановой.

