Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Александр Кержаков может получить тюремный срок за подделку документов во время бракоразводного процесса

    11.12.2018
    За разводом Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова следит вся страна. На днях стало известно, что супругам придется пройти наркологическую экспертизу. Теперь адвокат жены футболиста заявил о том, что он представил в суд фальшивые документы.

    Вот уже более полугода идет бракоразводный процесс 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка пытается добиться права опеки над их сыном, полуторагодовалым Артемием.

    11 декабря адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский заявил о том, что муж его подзащитной представил в суд поддельные документы из двух петербургских клиник. Если этот факт будет доказан, спортсмену грозит тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

    «Я готовлю заявление в правоохранительные органы. Это 303 статья, которая подразумевает наказание до четырех месяцев лишения свободы или двух лет исправительных работ. Так просто оставить это нельзя. Эти документы должны были ввести суд в заблуждение», — сказал защитник Тюльпановой.

    Напомним, ранее стало известно, что бывшие супруги пройдут проверку на запрещенные вещества. На этом также настоял адвокат Миланы Тюльпановой. 

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Васильев Евгений/ТАСС
    Теги:

    Александр Кержаков, Милана Кержакова (Тюльпанова)

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • кто следующая на те же грабли ?

    • Бросаться обвинениями - это работа адвоката, доверия ему никакого

    • Тот случай, когда нечего пока комментировать. Подождем результатов экспертизы.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 194

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.