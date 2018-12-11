Иван Стебунов рассказал, что причиной развода с Мариной Александровой стала его измена

На днях Иван Стебунов стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актер ответил на вопрос, почему разрушился его брак с Мариной Александровой.

1 2 3 4 5 6 Иван Стебунов рассказал о причинах развода с Мариной Александровой

Иван Стебунов и Марина Александрова поженились в 2008-м, однако уже через два года стало известно о расставании пары. Актер не раз рассказывал, что тяжело переживал этот разрыв, и лишь на днях решил раскрыть причины развода в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».



«Если честно, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я вернулся совершенно другим человеком. Я не хотел рассказывать Марине, но женщины чувствуют такие вещи», — признался артист журналисту.



Стебунов также рассказал, что на протяжении следующего года пытался вновь завоевать доверие Александровой, но все попытки были тщетны. Оба актера поняли, что отношения восстановить не получится, и развелись.

