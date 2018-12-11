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    Иван Стебунов рассказал, что причиной развода с Мариной Александровой стала его измена

    11.12.2018
    На днях Иван Стебунов стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актер ответил на вопрос, почему разрушился его брак с Мариной Александровой.

    Иван Стебунов и Марина Александрова поженились в 2008-м, однако уже через два года стало известно о расставании пары. Актер не раз рассказывал, что тяжело переживал этот разрыв, и лишь на днях решил раскрыть причины развода в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». 

    «Если честно, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я вернулся совершенно другим человеком. Я не хотел рассказывать Марине, но женщины чувствуют такие вещи», — признался артист журналисту.

    Стебунов также рассказал, что на протяжении следующего года пытался вновь завоевать доверие Александровой, но все попытки были тщетны. Оба актера поняли, что отношения восстановить не получится, и развелись. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Personastars, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Марина Александрова, Иван Стебунов, Борис Корчевников

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Стебунов такой лапочка!

    • Ну и дурак че!

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