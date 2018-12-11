Поклонники Светланы Лободы активно интересуются не только ее творчеством, но и личной жизнью. Уже несколько месяцев они пытаются добиться от певицы ответа на вопрос кто же является отцом ее младшей дочери Тильды.
Главный «подозреваемый» — Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein. Лобода пока не подтверждает слухи, однако то и дело дает своим фанатам поводы убедиться в правдивости этой версии. Недавно исполнительница водила Еву на концерт Rammstein. Девочка провела в клубе около часа до того, как началось шоу, а потом уехала вместе с няней. А вот Светлана и Тилль, по сообщениям источника, после концерта отправились в гримерку рокера.
На днях корреспондент портала «Дни.ру» заметил старшую наследницу Светланы Еву в шапке и толстовке, на которых было написано Lindemann. В этот раз девочка пришла поддержать маму на ее финальном концерте в туре H2LO, который прошел в Минске.
Старшую дочь Светланы Лободы заметили в одежде с именем Тилля Линдеманна
Поклонники Светланы Лободы активно интересуются не только ее творчеством, но и личной жизнью. Уже несколько месяцев они пытаются добиться от певицы ответа на вопрос кто же является отцом ее младшей дочери Тильды.
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