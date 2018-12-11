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    Старшую дочь Светланы Лободы заметили в одежде с именем Тилля Линдеманна

    11.12.2018
    Поклонники Светланы Лободы уже который месяц мечтают узнать, кто же является отцом ее младшей дочери Тильды. На днях они получили очередное доказательство того, что им может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
    • Светлана Лобода
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      Дочь Светланы Лободы носит одежду, на которой написано имя Тилля Линдеманна
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    Поклонники Светланы Лободы активно интересуются не только ее творчеством, но и личной жизнью. Уже несколько месяцев они пытаются добиться от певицы ответа на вопрос кто же является отцом ее младшей дочери Тильды.

    Главный «подозреваемый» — Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein. Лобода пока не подтверждает слухи, однако то и дело дает своим фанатам поводы убедиться в правдивости этой версии. Недавно исполнительница водила Еву на концерт Rammstein. Девочка провела в клубе около часа до того, как началось шоу, а потом уехала вместе с няней. А вот Светлана и Тилль, по сообщениям источника, после концерта отправились в гримерку рокера.

    На днях корреспондент портала «Дни.ру» заметил старшую наследницу Светланы Еву в шапке и толстовке, на которых было написано Lindemann. В этот раз девочка пришла поддержать маму на ее финальном концерте в туре H2LO, который прошел в Минске. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Василий Кузьмиченок/ТАСС
    Теги:

    Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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