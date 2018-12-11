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    Павел Прилучный честно рассказал, в кого его сын лентяй и почему он не может сказать «нет» дочери

    11.12.2018
    Павел Прилучный и Агата Муцениеце — родители двух малышей. На днях актер поделился с поклонниками принципами воспитания 5-летнего Тимофея и 2-летней Мии.
    • Павел Прилучный
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      Павел Прилучный рассказал об особенностях своих детей и о том, как их воспитывает
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    В 2011-м Павел Прилучный женился на Агате Муцениеце. Актеры познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а еще через три года — дочка Мия.

    На днях Прилучный рассказал порталу Woman's Day о том, каких принципов придерживается в воспитании детей. «Характером Тима, наверное, в меня — такой же лентяй, а Мия — в маму. Конечно, строже отношусь к Тимофею, он же мальчик. С мелкой, Мией, это невозможно, она так посмотрит, что ей и не откажешь. Не знаю, кто из нее вырастет, но она уже сейчас прекрасно управляет не только мной, зная, на что надавить», — признался актер.

    Напомним, этим летом Павел и Агата шокировали своих поклонников новостью о том, что «поставили брак на паузу». К счастью, знаменитостям удалось сохранить семью.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Persona Stars
    Теги:

    Павел Прилучный, Агата Муцениеце

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