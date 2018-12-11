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    Милана Тюльпанова рассказала, что муж не отдает ей ребенка, несмотря на постановление суда

    11.12.2018
    Бракоразводный процесс между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым длится уже несколько месяцев. Через суд супруги пытаются определить порядок опеки над полуторагодовалым Артемием, и, как оказалось, футболист не соблюдает решения суда. 
    • Милана Кержакова (Тюльпанова)
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      Милана Тюльпанова рассказала о том, что муж не хочет отдавать ей сына, несмотря на решение суда
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    Вот уже более полугода длится бракоразводный процесс 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка пытается добиться того, чтобы их сын, полуторагодовалый Артемий, жил с ней. 11 декабря девушка опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором рассказала о том, что муж не отдает ей ребенка, несмотря на постановление суда.

    «Вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том, что я смогу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию поселка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал», — написала Милана.

    Она также рассказала подписчикам, как устала от того, что ее муж постоянно нарушает закон.

    «Каким же счастьем было для меня вчера утром обнимать своего ребенка, слышать от него долгожданное слово ''мама''! И я была абсолютно уверена, что, имея на руках исполнительный лист, я смогу забрать своего малыша и не расставаться с ним», — добавила Тюльпанова. 

    Ранее стало известно, что футболисту может грозить тюремный срок за то, что он представил суду поддельные документы.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кержаков, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Хоть кто то прижмет Кержакова, а он по старой привычке все как браток из 90-х себя ведет, ничего, Милана руки ему пообломает скоро

    • С приставами надо ехать

    • Опять ноет и давит на жалость или она думает что Керж всю охрану поселка подкупил и проинструктировал? Это их работа

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