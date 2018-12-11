Милана Тюльпанова рассказала, что муж не отдает ей ребенка, несмотря на постановление суда

Вот уже более полугода длится бракоразводный процесс 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка пытается добиться того, чтобы их сын, полуторагодовалый Артемий, жил с ней. 11 декабря девушка опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором рассказала о том, что муж не отдает ей ребенка, несмотря на постановление суда.
«Вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том, что я смогу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию поселка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал», — написала Милана.
«Каким же счастьем было для меня вчера утром обнимать своего ребенка, слышать от него долгожданное слово ''мама''! И я была абсолютно уверена, что, имея на руках исполнительный лист, я смогу забрать своего малыша и не расставаться с ним», — добавила Тюльпанова.
Ранее стало известно, что футболисту может грозить тюремный срок за то, что он представил суду поддельные документы.