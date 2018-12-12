Виктория Лопырева подтвердила слухи о своей беременности

В конце сентября в Сети появилась информация о том, что 35-летняя Виктория Лопырева ждет ребенка. Звезда долгое время не комментировала эти слухи, однако в недавнем интервью все же рассказала о своем интересном положении и любимом мужчине.

Осенью фанаты 35-летней Виктории Лопыревой заподозрили, что она скоро впервые станет матерью. На подобные мысли пользователей Сети натолкнули свежие посты в Инстаграме звезды. Она фотографировалось в основном в нарядах свободного кроя и старательно прикрывала область живота. Кроме того, телеведущая не раз сетовала на то, что стала «слишком чувствительной».



Пока поклонники вовсю поздравляли Викторию с беременностью, сама она не давала никаких комментариев по поводу своего предполагаемого интересного положения.

Однако на днях Лопырева дала откровенное интервью изданию «Комсомольская правда» , в котором подтвердила, что ждет первенца.

«Я вообще не совсем ''правильная'' беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки. Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь», — рассказала Виктория.



По словам звезды, афишировать беременность ей совсем не хотелось: «Это ведь такое сокровенное... Сейчас впервые говорю об этом. Почти у всех моих подружек уже есть дети, так что советуюсь с ними, расспрашиваю. Ем почти все то же, что и раньше. А вот спать стало сложнее: уже животик мешает. Спортом, как раньше, не занимаюсь, но много гуляю. Все говорят, что я стала намного спокойнее и мягче».



Пол малыша Виктория не сообщила, но призналась, что будет рада и мальчику и девочке. Также в разговоре с журналистами звезда рассказала о своем возлюбленном. «Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — сообщила Лопырева. Виктория также призналась, что о свадьбе они сейчас не думают, так как самое важное для них сейчас — это ребенок.