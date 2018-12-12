Виктория Лопырева подтвердила слухи о своей беременности

Осенью фанаты 35-летней Виктории Лопыревой заподозрили, что она скоро впервые станет матерью. На подобные мысли пользователей Сети натолкнули свежие посты в Инстаграме звезды. Она фотографировалось в основном в нарядах свободного кроя и старательно прикрывала область живота. Кроме того, телеведущая не раз сетовала на то, что стала «слишком чувствительной».
Пока поклонники вовсю поздравляли Викторию с беременностью, сама она не давала никаких комментариев по поводу своего предполагаемого интересного положения.
«Я вообще не совсем ''правильная'' беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки. Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь», — рассказала Виктория.
По словам звезды, афишировать беременность ей совсем не хотелось: «Это ведь такое сокровенное... Сейчас впервые говорю об этом. Почти у всех моих подружек уже есть дети, так что советуюсь с ними, расспрашиваю. Ем почти все то же, что и раньше. А вот спать стало сложнее: уже животик мешает. Спортом, как раньше, не занимаюсь, но много гуляю. Все говорят, что я стала намного спокойнее и мягче».
Пол малыша Виктория не сообщила, но призналась, что будет рада и мальчику и девочке. Также в разговоре с журналистами звезда рассказала о своем возлюбленном. «Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — сообщила Лопырева. Виктория также призналась, что о свадьбе они сейчас не думают, так как самое важное для них сейчас — это ребенок.