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    Жена Дениса Глушакова обвиняет мужа в угрозах убийства

    12.12.2018
    Скандал между Денисом и Дарьей Глушаковыми не утихает. Не так давно полузащитник «Спартака» подавал на супругу в суд, обвинив ее в мошенничестве. В ответ Дарья написала заявление в полицию об угрозах убийства со стороны мужа. 

    История любви Дениса и Дарьи Глушаковых была похожа на сказку. И кто бы мог подумать, что через несколько лет их лавстори превратится в настоящую войну. Бракоразводный процесс четы Глушаковых начался еще в сентябре. Тогда супруга футболиста заявила, что поймала мужа на измене, в доказательство опубликовав видео из сауны, где Денис отдыхал с другой женщиной.

    В свое оправдание полузащитник «Спартака» заявил, что уже несколько месяцев не живет с супругой, а этот ролик — просто провокация с ее стороны, так как на самом деле это у нее уже давно другой мужчина. Тогда Глушакова сделала новое заявление: Дарья уверяла, что муж неоднократно поднимал на нее руку, а однажды избил прямо на улице.

    Не так давно мы писали о том, что футболист собирается подать на жену в суд за мошенничество. Супруга Дениса молчать не стала и на днях обратилась в полицию, заявив, что спортсмен ей угрожал убийством.

    Девушка также показала сотрудникам органов записи телефонных разговоров с Глушаковым, в которых он всячески оскорблял мать своих детей и желал ей смерти. 

    «Эти угрозы были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов», — сообщил адвокат Дарьи в интервью Sport24. По информации телеграм-канала Mash, в правоохранительных органах в настоящий момент идет проверка футболиста по факту угроз убийства. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Олег Бухарев/ТАСС, Instagram, vk.com
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    Денис Глушаков

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