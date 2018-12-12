Адвокат Кокорина утверждает, что пребывание в СИЗО грозит футболисту инвалидностью

5 декабря Тверской суд Москвы постановил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под арестом еще на два месяца. Недавно адвокат нападающего «Зенита» объяснил, чем грозит футболисту такое длительное заключение.

1 2 3 4 5 6 7 Адвокат Александра Кокорина считает, что дальнейшее заключение футболиста в СИЗО может пагубно сказаться на его здоровье

8 октября этого года Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело, а они сами оказались в СИЗО. После слушания 5 декабря стало известно, что спортсмены останутся под арестом еще на два месяца, пока идет следствие. Однако далеко не все считают вердикт суда гуманным.



Например, адвокат Александра Татьяна Стукалова уверена, что столько длительное заключение может иметь плачевные последствия для футболиста.

«Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок», — написала юрист в своем Инстаграме. «Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту», — заявила Стукалова. Кроме того, по словам юриста, спортсменам, которые привыкли к серьезным физическим нагрузкам, важно снижать их постепенно, иначе это может плохо сказаться на здоровье сердца.

