Адвокат Кокорина утверждает, что пребывание в СИЗО грозит футболисту инвалидностью

8 октября этого года Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело, а они сами оказались в СИЗО. После слушания 5 декабря стало известно, что спортсмены останутся под арестом еще на два месяца, пока идет следствие. Однако далеко не все считают вердикт суда гуманным.
«Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие — это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок», — написала юрист в своем Инстаграме. «Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту», — заявила Стукалова. Кроме того, по словам юриста, спортсменам, которые привыкли к серьезным физическим нагрузкам, важно снижать их постепенно, иначе это может плохо сказаться на здоровье сердца.