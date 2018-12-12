Интернет-пользователи едва не спутали Анну Бузову с ее сестрой на новом фото

Анна Бузова — активная пользовательница Инстаграма. На ее микроблог подписаны 1,3 миллионов человек. В соцсетях младшая сестра знаменитой певицы регулярно публикует свои новые фото и селфи. Многие поклонники бизнесвумен неоднократно замечали, что она крайне похожа на родственницу. Однако после нового фото Анны в Инстаграме поклонники решили, что она почти полная копия Ольги.
«Обе красавицы, но тут я вас едва узнала, сперва подумала, что Оля», «У вас мама так молодо выглядит! А вы с Ольгой очень похожи», «Это ракурс такой, что я Аню не сразу узнала?», «Мне кажется, чем старше становится Аня, тем больше она начинает напоминать Олю», — обсуждают в комментариях интернет-пользователи. Они также заметили, что не только мама Ольги и Анны выглядит довольно молодо, но и их бабушка, которая довольно часто посещает концерты внучки.