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    Интернет-пользователи едва не спутали Анну Бузову с ее сестрой на новом фото

    12.12.2018
    Анна Бузова опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором позирует со своей матерью и бабушкой. Даже самые преданные поклонники не сразу догадались, что на фото именно сестра певицы, а не она сама. 
    • Анна Бузова
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      Анна Бузова опубликовала фото, на котором позирует с бабушкой и матерью
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    Анна Бузова — активная пользовательница Инстаграма. На ее микроблог подписаны 1,3 миллионов человек. В соцсетях младшая сестра знаменитой певицы регулярно публикует свои новые фото и селфи. Многие поклонники бизнесвумен неоднократно замечали, что она крайне похожа на родственницу. Однако после нового фото Анны в Инстаграме поклонники решили, что она почти полная копия Ольги. 

    На снимке молодая женщина позирует вместе со своей матерью и бабушкой. «Мчим на концерт к нашей звездочке», — подписала Анна кадр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

    «Обе красавицы, но тут я вас едва узнала, сперва подумала, что Оля», «У вас мама так молодо выглядит! А вы с Ольгой очень похожи», «Это ракурс такой, что я Аню не сразу узнала?», «Мне кажется, чем старше становится Аня, тем больше она начинает напоминать Олю», — обсуждают в комментариях интернет-пользователи. Они также заметили, что не только мама Ольги и Анны выглядит довольно молодо, но и их бабушка, которая довольно часто посещает концерты внучки. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова, Анна Бузова

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Лорак очень подурнела и постарела, прямо совсем тетка.

    • Что остается на голове после снятия нарощенных волос,которые годами оттягивают и без того слабые луковицы родных волос. Оля такие шапки наращивает...А что потом?

    • ))) так Ольга специально лицо переделывала "под сестру"))) Вообще у них все симпатичные, кроме Ольги, обидно)

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