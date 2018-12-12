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    Виктория Лопырева впервые опубликовала фото с округлившимся животом

    12.12.2018
    12 декабря Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что ждет ребенка. 35-летняя модель выложила в Инстаграм снимок, на котором видны ее изменившиеся в связи с беременностью формы.

    Еще осенью этого года поклонники Виктории Лопыревой начали подозревать, что она беременна. Знаменитость все чаще выбирала наряды свободного кроя и рассказывала подписчикам, что в последнее время стала излишне эмоциональной.

    12 декабря 35-летняя модель призналась, что действительно ждет ребенка. Теперь Лопырева опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с округлившимся животом.

    «Ого! Какая радость! Поздравляю!», «Виктория умница! И красавица!», «Это замечательный кадр с чудесными новостями. Вы будете хорошей мамой», — писали под снимком поклонники модели.

    Пока Виктория решила не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. Она лишь уточнила, что ее любимый мужчина не является публичным человеком. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Лопырева

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Вика, кто в животе сидит- девчуля или пацанчик?

    • Ну! И кто отец? Такая красотка и так все непутем! Только не надо нападать...Делаю вывод,что пустышка по жизни!

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