Виктория Лопырева впервые опубликовала фото с округлившимся животом

Еще осенью этого года поклонники Виктории Лопыревой начали подозревать, что она беременна. Знаменитость все чаще выбирала наряды свободного кроя и рассказывала подписчикам, что в последнее время стала излишне эмоциональной.
12 декабря 35-летняя модель призналась, что действительно ждет ребенка. Теперь Лопырева опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с округлившимся животом.
«Ого! Какая радость! Поздравляю!», «Виктория умница! И красавица!», «Это замечательный кадр с чудесными новостями. Вы будете хорошей мамой», — писали под снимком поклонники модели.
Пока Виктория решила не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. Она лишь уточнила, что ее любимый мужчина не является публичным человеком.
Вика, кто в животе сидит- девчуля или пацанчик?