Виктория Лопырева впервые опубликовала фото с округлившимся животом

12 декабря Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что ждет ребенка. 35-летняя модель выложила в Инстаграм снимок, на котором видны ее изменившиеся в связи с беременностью формы.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева впервые опубликовала «беременное» фото

Еще осенью этого года поклонники Виктории Лопыревой начали подозревать, что она беременна. Знаменитость все чаще выбирала наряды свободного кроя и рассказывала подписчикам, что в последнее время стала излишне эмоциональной.



12 декабря 35-летняя модель призналась, что действительно ждет ребенка. Теперь Лопырева опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с округлившимся животом.



«Ого! Какая радость! Поздравляю!», «Виктория умница! И красавица!», «Это замечательный кадр с чудесными новостями. Вы будете хорошей мамой», — писали под снимком поклонники модели.



Пока Виктория решила не раскрывать имя отца своего будущего ребенка. Она лишь уточнила, что ее любимый мужчина не является публичным человеком.

