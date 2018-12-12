Анастасия Решетова наглядно показала, что может постоять за себя сама

В своем Инстаграме Анастасия Решетова опубликовала новое видео, которое удивило ее подписчиков. Судя по всему, модель регулярно тренировалась в тире.

1 2 3 ... 8 Анастасия Решетова вполне способна постоять за себя

За страницей Анастасии Решетовой в Инстаграме следят 2,3 миллиона человек, с которыми она регулярно делится не только секретами красоты и правильного питания, но и интересными моментами своей жизни. Например, на днях модель опубликовала видео, на котором стреляет в тире. «В движении задача попасть именно в белую мишень, а не в определеную точку. Вроде не мажу. Сегодня освоила Чизетту. Очень хорош», — написала под роликом Решетова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники Анастасии были крайне удивлены, ведь раньше они не знали, что она увлекается стрельбой в тире.

«На это можно смотреть вечно», «Классное и полезное увлечение», «Ух ты, а ты увлекаешься этим или для каких-то целей?», «Все умеет молодец», «Высшее увлечение, хобби и вообще времяпровождение», «Умение постоять за себя и близких, это думаю в наше время, важный момент. И просто как хобби», — обсуждают в комментариях интернет-пользователи. Некоторые поклонники даже сравнили Решетову с героиней известной серии игр и фильмов Ларой Крофт.