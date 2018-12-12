Дочь Филиппа Киркорова поступила в первый класс в середине учебного года, потому что «обходит по развитию сверстников»

Еще недавно Филипп Киркоров говорил о том, что в этом году не будет отдавать своих детей в школу, потому что хочет продлить им беззаботное детство. Однако, как оказалось, дочь поп-короля Алла-Виктория уже учится в первом классе.

1 2 3 4 5 6 Дочь Филиппа Киркорова поступила в первый класс в середине учебного года

Несколько дней назад Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь семилетия своей дочери Аллы-Виктории в стиле саги о Гарри Поттере. Как выяснилось, на тот момент девочка уже несколько недель была первоклассницей, и, возможно, поэтому ей так легко было вжиться в роль ученицы школы чародейства и волшебства Хогвартс. Об успехах своей наследницы исполнитель рассказал изданию Woman's day.



«Я не планировал, что Алла-Виктория пойдет в этом году в школу, поэтому в начале сентября был на ''Новой волне'' на гастролях. Она проучилась в подготовительном классе месяц, меня вызвали и сказали: ''Ваша дочь обходит всех по развитию, и наша рекомендация — с октября перевести ее в первый класс''. Так что она уже учится, и в следующем году мы отправляем в первый класс Мартина» — признался артист.



Напомним, Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь двух главных женщин в своей жизни — своей мамы Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой.

