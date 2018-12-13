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    Принц Гарри удручен тем, что не в силах остановить негативные публикации о Меган Маркл

    13.12.2018
    В прессе то и дело появляется информация о том, что принц Гарри переживает из-за того, как складываются отношения между Меган Маркл и членами его семьи. На днях стало известно, что герцога Сассекского очень волнует то, что он не может прекратить поток нелицеприятных высказываний о своей супруге в СМИ.

    В последние недели каждый день становятся известны новые подробности отношений между членами британской королевской семьи. Большое количество сообщений СМИ посвящено тому, что Меган Маркл до сих пор по-настоящему не стала «своей» для новых родственников. Принц Гарри, который болезненно переносит любой негатив в сторону жены, удручен тем, что никак не может исправить сложившуюся ситуацию. Об этом изданию Us Weekly сообщил инсайдер.

    «Огромный поток публикаций о Меган негативно сказывается на состоянии Гарри. Он очень разочарован тем, насколько мало он может изменить. Он полностью ограждает Меган от любой критики, но иногда это бывает нелегко сделать», — рассказал источник.

    Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут из Кенсингтонского дворца, где сейчас живут вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Однако причина такой перемены кроется не в испортившихся отношения, как думали многие, а в том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят растить своего будущего малыша подальше от посторонних глаз.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Я бы сказала, что Гарри стоит забить на всё, потому что погудят-погудят, да свыкнутся, забудут. Найдут новую жертву, кого можно "полоскать" в прессе. Но очень жаль, что вся эта ситуация развивается на фоне беременности. У них радость такая, а людям лишь бы нас*ать в рояль.

    • А почему бы ему не "ограждать" супругу, а помочь ей принять традиции семьи? Не "навязывать" женушку, давая ей "все, что она хочет", а "подтянуть&#39; до уровня БКС(вроде современного Пигмалиона - влюбился и создал, а не наоборот). И негатив прекратится, за ненадобностью.

    • А почему бы ему не "ограждать" супругу, а помочь ей принять традиции семьи? Не "навязывать" женушку, давая ей "все, что она хочет", а "подтянуть&#39; до уровня БКС(вроде современного Пигмалиона - влюбился и создал, а не наоборот). И негатив прекратится, за ненадобностью.

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