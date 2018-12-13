Принц Гарри удручен тем, что не в силах остановить негативные публикации о Меган Маркл

В прессе то и дело появляется информация о том, что принц Гарри переживает из-за того, как складываются отношения между Меган Маркл и членами его семьи. На днях стало известно, что герцога Сассекского очень волнует то, что он не может прекратить поток нелицеприятных высказываний о своей супруге в СМИ.

1 2 3 4 5 Принц Гарри переживает из-за негативных публикаций в СМИ о Меган Маркл

В последние недели каждый день становятся известны новые подробности отношений между членами британской королевской семьи. Большое количество сообщений СМИ посвящено тому, что Меган Маркл до сих пор по-настоящему не стала «своей» для новых родственников. Принц Гарри, который болезненно переносит любой негатив в сторону жены, удручен тем, что никак не может исправить сложившуюся ситуацию. Об этом изданию Us Weekly сообщил инсайдер.



«Огромный поток публикаций о Меган негативно сказывается на состоянии Гарри. Он очень разочарован тем, насколько мало он может изменить. Он полностью ограждает Меган от любой критики, но иногда это бывает нелегко сделать», — рассказал источник.



Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут из Кенсингтонского дворца, где сейчас живут вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Однако причина такой перемены кроется не в испортившихся отношения, как думали многие, а в том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят растить своего будущего малыша подальше от посторонних глаз.

