Принцесса Виктория надела платье, в котором выходила в свет ее мать 23 года назад

На днях шведская принцесса Виктория посетила церемонию вручения Нобелевской премии. Для светского выхода королевская особа выбрала платье своей матери, которое та надевала на это же мероприятие, только 23 года назад.

1 2 3 4 5 6 Шведская принцесса Виктория вышла в свет в платье своей матери

Оказывается, короли тоже умеют экономить и разумно относиться к вещам. В этом можно убедиться, обратив внимание на наряд 41-летней принцессы Швеции Виктории, в котором она пришла на церемонию вручения Нобелевской премии. Дело в том, что это самое платье на это же торжественное событие надевала ее мама — королева Сильвия.



Этот туалет от Nina Ricci супруга короля Карла XVI Густава примерила в 1995 году, то есть целых 23 года назад. Различие в образах мамы и дочки все же удалось найти — в качестве аксессуаров они выбрали разные диадемы.



В этот раз королева Сильвия вышла в свет в изумрудном платье с кружевным верхом и открытыми плечами.

