Для многих пара Оксаны Самойловой и рэпера Джигана является примером идеальных отношений. 12 декабря, в день годовщины своей свадьбы, модель рассказала о том, как несколько лет назад получила предложение от любимого.
«Сегодня у нас чугунная годовщина свадьбы — 12.12.12. Девять лет мы живем вместе и шесть в официальном браке. Мы прошли долгий путь от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было (спали на матрасе) и до наших дней. Надеюсь, что все наши ''огонь, вода и медные трубы'' остались на той съемной квартире в далеком прошлом. Я до сих пор помню как 9 декабря 2012 года Джиган залетел домой и резко сообщил, что через три дня мы женимся, так как это последняя красивая дата на нашем веку. На следующий день побежал в ЗАГС, какими-то правдами и неправдами договорился на 12.12.12», — рассказала Оксана в своем Инстаграме.
Супруги воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю.
Оксана Самойлова рассказала о том, как Джиган сделал ей предложение
Для многих пара Оксаны Самойловой и рэпера Джигана является примером идеальных отношений. 12 декабря, в день годовщины своей свадьбы, модель рассказала о том, как несколько лет назад получила предложение от любимого.
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