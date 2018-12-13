Оксана Самойлова рассказала о том, как Джиган сделал ей предложение

12 декабря Оксана Самойлова и рэпер Джиган празднуют годовщину свадьбы. В это важный для их семьи день знаменитость вспомнила о том, при каких обстоятельствах получила предложение руки и сердца.

1 2 3 4 5 6 Оксана Самойлова рассказала о том, как получила предложение руки и сердца от Джигана

Для многих пара Оксаны Самойловой и рэпера Джигана является примером идеальных отношений. 12 декабря, в день годовщины своей свадьбы, модель рассказала о том, как несколько лет назад получила предложение от любимого.



«Сегодня у нас чугунная годовщина свадьбы — 12.12.12. Девять лет мы живем вместе и шесть в официальном браке. Мы прошли долгий путь от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было (спали на матрасе) и до наших дней. Надеюсь, что все наши ''огонь, вода и медные трубы'' остались на той съемной квартире в далеком прошлом. Я до сих пор помню как 9 декабря 2012 года Джиган залетел домой и резко сообщил, что через три дня мы женимся, так как это последняя красивая дата на нашем веку. На следующий день побежал в ЗАГС, какими-то правдами и неправдами договорился на 12.12.12», — рассказала Оксана в своем Инстаграме.



Супруги воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю.

