Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Оксана Самойлова рассказала о том, как Джиган сделал ей предложение

    13.12.2018
    12 декабря Оксана Самойлова и рэпер Джиган празднуют годовщину свадьбы. В это важный для их семьи день знаменитость вспомнила о том, при каких обстоятельствах получила предложение руки и сердца. 
    • Оксана Самойлова, Джиган
      1 2 3 4 5 6
      Оксана Самойлова рассказала о том, как получила предложение руки и сердца от Джигана
      Смотреть галерею

    Для многих пара Оксаны Самойловой и рэпера Джигана является примером идеальных отношений. 12 декабря, в день годовщины своей свадьбы, модель рассказала о том, как несколько лет назад получила предложение от любимого.

    «Сегодня у нас чугунная годовщина свадьбы — 12.12.12. Девять лет мы живем вместе и шесть в официальном браке. Мы прошли долгий путь от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было (спали на матрасе) и до наших дней. Надеюсь, что все наши ''огонь, вода и медные трубы'' остались на той съемной квартире в далеком прошлом. Я до сих пор помню как 9 декабря 2012 года Джиган залетел домой и резко сообщил, что через три дня мы женимся, так как это последняя красивая дата на нашем веку. На следующий день побежал в ЗАГС, какими-то правдами и неправдами договорился на 12.12.12», — рассказала Оксана в своем Инстаграме.

    Супруги воспитывают троих дочерей — семилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лею и полуторагодовалую Майю.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова, Джиган

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 198

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.