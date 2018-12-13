Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает вернуться в былую форму

5 декабря 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями. На днях молодая мама призналась, что скучает по тому, как выглядела ее фигура до родов.

1 2 3 4 5 Регина Тодоренко мечтает вернуться в прежнюю форму

5 декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями мальчика. Новоиспеченная мама успевает не только насладиться радостями своего нового статуса, но и поностальгировать по своему прежнему внешнему виду.



«Смотрю на свои фото и скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы. А ведь на этом фото я уже на пятом месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться — время леггинсов снова пришло!» — написала телеведущая.



Во время беременности Регина очень внимательно относилась к своему здоровью, и к фигуре в том числе. Телеведущая не раз рассказывала, что практиковала специальную йогу для беременных.

