5 декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями мальчика. Новоиспеченная мама успевает не только насладиться радостями своего нового статуса, но и поностальгировать по своему прежнему внешнему виду.
«Смотрю на свои фото и скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы. А ведь на этом фото я уже на пятом месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться — время леггинсов снова пришло!» — написала телеведущая.
Во время беременности Регина очень внимательно относилась к своему здоровью, и к фигуре в том числе. Телеведущая не раз рассказывала, что практиковала специальную йогу для беременных.
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает вернуться в былую форму
5 декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями мальчика. Новоиспеченная мама успевает не только насладиться радостями своего нового статуса, но и поностальгировать по своему прежнему внешнему виду.
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