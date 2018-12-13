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    Что заставляет принца Уильяма чувствовать беспомощность во время занятий с детьми

    13.12.2018
    Как и полагается родителям, Кейт Миддлтон и принц Уильям помогают своим детям справляться с уроками. На днях стало известно, в чем принцу Джорджу и принцессе Шарлотте ждать поддержки от папы точно не приходится.

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон не только герцог и герцогиня Кембриджские, но и папа и мама для 5-летнего Джорджа, 3-летней Шарлотты и 8-месячного Луи. Старшие дети уже проходят начальный этап образования и то и дело обращаются за помощью с уроками к маме и папе.   

    На днях принц Уильям посетил центр для бездомных людей в Лондоне, где его попросили поучаствовать в создании вывески, которая гласит: «Добро пожаловать на рождественский ужин».

    Герцогу Кембриджскому поручили вырезать из бумаги одну из букв, что вызвало у него некоторое затруднение.

    «Мой сын знает, что в этом я абсолютно бесполезен. За творческую часть отвечает Кэтрин», — признался Уильям.

    Кейт Миддлтон, которая сопровождала мужа во время визита, помогла ему справиться с заданием, а также сделала несколько браслетов вместе с волонтерами. Герцогиня Кембриджская отметила, что принцессе Шарлотте очень бы понравилось такое времяпрепровождение.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media, Getty Images
    Теги:

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи

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