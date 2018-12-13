Что заставляет принца Уильяма чувствовать беспомощность во время занятий с детьми

Как и полагается родителям, Кейт Миддлтон и принц Уильям помогают своим детям справляться с уроками. На днях стало известно, в чем принцу Джорджу и принцессе Шарлотте ждать поддержки от папы точно не приходится.

1 2 3 4 5 6 Принц Уильям рассказал о том, в чем не может помочь своим детям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не только герцог и герцогиня Кембриджские, но и папа и мама для 5-летнего Джорджа, 3-летней Шарлотты и 8-месячного Луи. Старшие дети уже проходят начальный этап образования и то и дело обращаются за помощью с уроками к маме и папе.



На днях принц Уильям посетил центр для бездомных людей в Лондоне, где его попросили поучаствовать в создании вывески, которая гласит: «Добро пожаловать на рождественский ужин».

Герцогу Кембриджскому поручили вырезать из бумаги одну из букв, что вызвало у него некоторое затруднение.

«Мой сын знает, что в этом я абсолютно бесполезен. За творческую часть отвечает Кэтрин», — признался Уильям.



Кейт Миддлтон, которая сопровождала мужа во время визита, помогла ему справиться с заданием, а также сделала несколько браслетов вместе с волонтерами. Герцогиня Кембриджская отметила, что принцессе Шарлотте очень бы понравилось такое времяпрепровождение.