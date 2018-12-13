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    Алана Мамаева рассказала, что любовница Павла заставляет его развестись

    13.12.2018
    В последнее время в СМИ активно обсуждают неожиданные признания супруги Павла Мамаева. По словам Аланы, футболист был ей неверен. На днях девушка сообщила, что любовница Павла требует, чтобы он ушел из семьи. 

    В начале декабря жена Павла Мамаева заявила, что он ей изменяет. «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса», — писала Алана на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). Со слезами на глазах девушка рассказывала подписчикам о том, что футболист постоянно переписывался с другой женщиной. После этого Мамаева опубликовала видео, на котором Павел запечатлен с любовницей. Однако на этом история «любовного треугольника» не закончилась.

    На днях в прямом эфире в Инстаграме Алана рассказала, что та сама разлучница пытается влезть в их семью и заставляет Павла подать на развод.

    «В этой ситуации он ведет себя как зомби, не особо вразумительно объясняет произошедшее», — признается Алана. По словам супруги футболиста, подавать на развод или сохранять семью, решать будет только она, а не сам Павел и его любовница. Алана также добавила, что узнав об измене мужа, она испугалась за свое здоровье. Девушка рассказала подписчикам, что сдала анализы на ИППП и ждет результатов. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Алана Мамаева, Павел Мамаев

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • Думаю, ему сейчас совсем не до баб.

    • Надеюсь, хоть результаты анализов не будет озвучивать на всю страну....

    • Любовница плохого не посоветует (сарказм) . Алана, хватит позориться, хочешь развестись - разводись, не хочешь - поддерживай мужа, а не полощи ваши труселя перед всеми.

    • Зппп?!

    • А кому она нужна без него?

    • вот бабёнка!только она будет решать разводиться ему или нет!ахаааааахаааааа. Ну это сразу всё меняет,раз.. будет решать.

    • Гость

      Зппп?!

      ИППП - инфекции передающиеся половым путем. Что не так?И правильно сделает, что говорит об этом. Пусть девушки берут пример. Презервативами и латексными салфетками нужно пользоваться и в семейной жизни. И анализы сдавать. Это элементарная грамотность.

    • Что за бред? Что значит - любовница заставляет развестись?? Это просто мужик свалил всю ответственность за измену не не себя а на свою любовницу! Он что шел случайно по улице, споткнулся и нечайно воткнулся в любовницу?? Бред! ЭТО ЕГО ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР! И развестись или нет - принимает решение только ОН!

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