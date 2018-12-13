Алана Мамаева рассказала, что любовница Павла заставляет его развестись

В последнее время в СМИ активно обсуждают неожиданные признания супруги Павла Мамаева. По словам Аланы, футболист был ей неверен. На днях девушка сообщила, что любовница Павла требует, чтобы он ушел из семьи.

1 2 3 4 5 6 7 По словам Аланы Мамаевой, любовница ее мужа заставляет его развестись

В начале декабря жена Павла Мамаева заявила, что он ей изменяет. «Мой ''муж'' cемью променял на ..., из-за которой и начался весь конфликт с водителем! Она из Вильнюса», — писала Алана на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). Со слезами на глазах девушка рассказывала подписчикам о том, что футболист постоянно переписывался с другой женщиной. После этого Мамаева опубликовала видео, на котором Павел запечатлен с любовницей. Однако на этом история «любовного треугольника» не закончилась.

На днях в прямом эфире в Инстаграме Алана рассказала, что та сама разлучница пытается влезть в их семью и заставляет Павла подать на развод.

«В этой ситуации он ведет себя как зомби, не особо вразумительно объясняет произошедшее», — признается Алана. По словам супруги футболиста, подавать на развод или сохранять семью, решать будет только она, а не сам Павел и его любовница. Алана также добавила, что узнав об измене мужа, она испугалась за свое здоровье. Девушка рассказала подписчикам, что сдала анализы на ИППП и ждет результатов.