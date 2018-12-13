Александр Кокорин поведал, как встретит Новый год в СИЗО

2019 год нападающий «Зенита» Александр Кокорин встретит не в кругу своих близких, а за решеткой. В своем недавнем письме агентству городских новостей «Москва» футболист рассказал о планах на праздники.

1 2 3 4 5 6 7 Александр Кокорин рассказал о своих планах на Новый год

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин встретит 2019 год без наряженной елки и праздничного стола. Более того, он даже не услышит бой курантов, потому что согласно распорядку дня в следственном изоляторе «Бутырка» осужденные рано ложатся спать.



В письме Агентству городских новостей «Москва» спортсмен рассказал о своих планах на наступающий праздник. «Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», — сообщил Кокорин.

Спортсмен также добавил, что обязательно напишет письмо своим родным, чтобы поздравить их с праздником.

Однако он не знает, разрешат ли ему его отправить — все будет зависеть от режима работы отдела корреспонденции. Кокорин также поздравил всех читателей и пожелал, чтобы все смогли в этот праздник собраться полной семьей за столом. В конце письма футболист поблагодарил всех, кто поддерживает его.