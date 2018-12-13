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    Егор Крид резко осадил фанатов, сравнивших его с Элджеем

    13.12.2018
    Не так давно фанаты обвинили Егора Крида в том, что он копирует стиль Элджея. Оскорбленный певец выложил в Сеть фотографию пятилетней давности, чтобы доказать: он «косит только под себя».
    • Егор Крид
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      Поклонники Егора Крида заметили, что в бронежилете от Supreme артист похож на Элджея
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    На днях Егор Крид разместил в своем Инстаграме фото, на котором он позирует в бронежилете бренда Supreme. Подписчики артиста сразу отметили, что новый стиль Крида уж очень перекликается с образом другого популярного исполнителя, 24-летнего Элджея.

    «Как Элджей уже», «Копирует Элджея», «Сейчас попросят пояснить за шмот», «Элджей на минималках», — прокомментировали интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов соблюдены).

    Артиста Black Star такое сравнение возмутило. В ответ на обвинения хейтеров в отсутствии индивидуальности Егор Крид выложил фотографии 2013 года, которые доказывают: певец одевался так еще до того, как Элджей ввел моду на маски и жилеты. Свою публикацию Крид подписал так: «...Все эти броники, жилеты, сумки, маски я носил еще до того, как это надели ваши кумиры. Если ваше узколобие позволяет вам написать, что я под кого-то «закосил» ... скорее всего вы вообще не разбираетесь в стиле, моде, трендах и трендсеттерах. Я кошу только под себя самого».


    Отметим, что публичных конфликтов между Егором Кридом и Элджеем не было. Напротив, в мае этого года Егор уступил коллеге свою награду национальной телевизионной премии «Дай пять!». За свой сингл «Потрачу» завидный холостяк удостоился приза в номинации «Лучшая песня». Но, выйдя на сцену, он отказался от статуэтки в пользу Элджея: «Я считаю, что самым громким хитом уходящего года был трек «Розовое вино», поэтому я хочу передать эту награду Элджею и Федуку».

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram
    Теги:

    Федор Инсаров (Feduk), Рэпер Элджей, Егор Крид

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