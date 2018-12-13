Сергей Лазарев показал, как наряжает елку с сыном Никитой

35-летний Сергей Лазарев вместе с сыном Никитой уже начал готовиться к Новому году. На днях певец опубликовал фото, на котором украшает елку в компании своего наследника.

1 2 3 4 5 6 Сергей Лазарев опубликовал фото с сыном, сделанное во время украшения елки

Долгое время Сергей Лазарев скрывал своего сына Никиту от общественности. Около двух лет назад исполнитель впервые опубликовал фото с мальчиком, и с тех пор часто делится с подписчиками трогательными кадрами из будней папы и сына.

В этот раз певец выложил в Инстаграм снимок, на котором он и Никита запечатлены в момент украшения праздничной елки.

«Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку», — подписал фото Лазарев (орфография и пунктуация автора сохаранены).



Напомним, Никита появился на свет в 2014-м году. Мальчика родила суррогатная мать.