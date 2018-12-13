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    Сергей Лазарев показал, как наряжает елку с сыном Никитой

    13.12.2018
    35-летний Сергей Лазарев вместе с сыном Никитой уже начал готовиться к Новому году. На днях певец опубликовал фото, на котором украшает елку в компании своего наследника.

    Долгое время Сергей Лазарев скрывал своего сына Никиту от общественности. Около двух лет назад исполнитель впервые опубликовал фото с мальчиком, и с тех пор часто делится с подписчиками трогательными кадрами из будней папы и сына.

    В этот раз певец выложил в Инстаграм снимок, на котором он и Никита запечатлены в момент украшения праздничной елки.

    «Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку», — подписал фото Лазарев (орфография и пунктуация автора сохаранены).

    Напомним, Никита появился на свет в 2014-м году. Мальчика родила суррогатная мать.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Сергей Лазарев

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Ниеогда не пойму это новшество...наряжать елку чуть не за месяц до Нового года... по идее в 30х числах декабря она уже выбешивать должна... всегда 29го наряжаю. И на старый новый год уже убираю...мне хватает..

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