«Моя девочка стала биоматериалом»: Тутта Ларсен рассказала о потере ребенка на восьмом месяце беременности

Тутта Ларсен стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Телеведущая поделилась историей о том, как одновременно потеряла мужа и ребенка.

1 2 3 4 5 6 Тутта Ларсен рассказала о том, как потеряла ребенка

Сегодня 44-летняя Тутта Ларсен (настоящее имя телеведущей — Татьяна Романенко) — счастливая мама троих детей. Вместе с мужем Валерием Колосковым знаменитость воспитывает троих детей — 13-летнего Луку, 8-летнюю Марфу и 3-летнего Ивана. Однако до того, как познать радость материнства, Ларсен пришлось пережить страшную трагедию.



Во время первого брака с музыкантом Максимом Галстьяном знаменитость сначала узнала о его изменах, а вскоре из-за постоянного стресса и переутомления на работе потеряла ребенка. Об этом Тутта рассказала в эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».



«Я работала на трех работах и не спала ночами, потому что его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне – это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этим дышала. О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода», — призналась знаменитость журналисту.

Как выяснилось, у девочки обнаружили порок сердца, несовместимый с жизнью.

«На 32-й неделе это были, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка я не видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом. Тогда я была не там, я так страдала, что уже ни о чем не думала. Когда я родила, сразу заболела. Сепсис, который длился год», — добавила Тутта Ларсен.



Знаменитость также рассказала, что смогла оправиться от этой трагедии только через четыре года.