2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. Знаменитость уже не раз заявляла о своих намерениях как можно быстрее вернуться в прежнюю форму. На днях стало известно, каким именно способом знаменитость собирается бороться с лишними килограммами.
«У Кейт дома установлен шест, и занятия стрип-пластикой являются частью ее плана тренировок. Она хочет иметь рельефный пресс, и танцы на пилоне для достижения этой цели подходят отлично», — сообщил источник порталу Radar Online.
Напомним, Хадсон уже давно является поклонницей здорового образа жизни, аюверды и йоги. Нет сомнений, что эти виды активности в сочетании со стрип-пластикой принесут актрисе великолепные результаты.
После недавних родов Кейт Хадсон пытается сбросить лишний вес с помощью стрип-пластики
2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. Знаменитость уже не раз заявляла о своих намерениях как можно быстрее вернуться в прежнюю форму. На днях стало известно, каким именно способом знаменитость собирается бороться с лишними килограммами.
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