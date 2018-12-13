Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    После недавних родов Кейт Хадсон пытается сбросить лишний вес с помощью стрип-пластики

    13.12.2018
    Несколько месяцев назад 39-летняя Кейт Хадсон стала мамой в третий раз. В попытках как можно быстрее вернуться в былую форму актриса начала заниматься танцами на пилоне.
    • Кейт Хадсон
      1 2 3 4 5 6
      Кейт Хадсон занялась стрип-пластикой, чтобы сбросить вес, набранный за время беременности 
      Смотреть галерею

    2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. Знаменитость уже не раз заявляла о своих намерениях как можно быстрее вернуться в прежнюю форму. На днях стало известно, каким именно способом знаменитость собирается бороться с лишними килограммами.

    «У Кейт дома установлен шест, и занятия стрип-пластикой являются частью ее плана тренировок. Она хочет иметь рельефный пресс, и танцы на пилоне для достижения этой цели подходят отлично», — сообщил источник порталу Radar Online.

    Напомним, Хадсон уже давно является поклонницей здорового образа жизни, аюверды и йоги. Нет сомнений, что эти виды активности в сочетании со стрип-пластикой принесут актрисе великолепные результаты. 

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Кейт Хадсон

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 200

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.