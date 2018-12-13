После недавних родов Кейт Хадсон пытается сбросить лишний вес с помощью стрип-пластики

Несколько месяцев назад 39-летняя Кейт Хадсон стала мамой в третий раз. В попытках как можно быстрее вернуться в былую форму актриса начала заниматься танцами на пилоне.

1 2 3 4 5 6 Кейт Хадсон занялась стрип-пластикой, чтобы сбросить вес, набранный за время беременности

2 октября Кейт Хадсон стала мамой в третий раз — у актрисы и ее бойфренда Дэнни Фудзикавы родилась дочка Ронни Роуз. Знаменитость уже не раз заявляла о своих намерениях как можно быстрее вернуться в прежнюю форму. На днях стало известно, каким именно способом знаменитость собирается бороться с лишними килограммами.



«У Кейт дома установлен шест, и занятия стрип-пластикой являются частью ее плана тренировок. Она хочет иметь рельефный пресс, и танцы на пилоне для достижения этой цели подходят отлично», — сообщил источник порталу Radar Online.



Напомним, Хадсон уже давно является поклонницей здорового образа жизни, аюверды и йоги. Нет сомнений, что эти виды активности в сочетании со стрип-пластикой принесут актрисе великолепные результаты.

