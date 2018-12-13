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    Чугунная любовь: Джиган подарил Оксане Самойловой розы ростом с нее в честь годовщины свадьбы

    13.12.2018
    Не так давно Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали чугунную свадьбу. В инстаграм-историях супруга рэпера показала, какой сюрприз для нее подготовил муж. 

    Оксана Самойлова и Джиган — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В своем Инстаграме бизнесвумен регулярно рассказывает о своем муже и семье, а также публикует фото дочерей. Недавно она сообщила, что 12 декабря у них с рэпером была чугунная годовщина свадьбы. «Девять лет мы живем вместе и шесть в официальном браке. Мы прошли долгий путь от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было (спали на матрасе) и до наших дней», — писала дизайнер в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены)

    В честь такого праздника Джиган решил устроить супруге небольшой сюрприз. Он подарил Оксане букет роз ростом с нее. 

    Самойлова опубликовала трогательный ролик в инстаграм-историях. Также дизайнер показала, какой сюрприз для них с мужем сделали дочери — Лея и Ариэла. У супругов был праздничный ужин и самый настоящий концерт, где средняя из дочерей исполнила зажигательный танец. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Джиган, Оксана Самойлова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Какие же у нее огромные дутые губищи! А девочки красивые.

    • Чугунная свадьба-это 6 лет,а 9- это фаянсовая!!!!

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