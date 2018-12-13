Чугунная любовь: Джиган подарил Оксане Самойловой розы ростом с нее в честь годовщины свадьбы

Не так давно Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали чугунную свадьбу. В инстаграм-историях супруга рэпера показала, какой сюрприз для нее подготовил муж.

1 2 3 ... 9 Рэпер Джиган подарил жене роскошный букет в честь годовщины свадьбы

Оксана Самойлова и Джиган — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В своем Инстаграме бизнесвумен регулярно рассказывает о своем муже и семье, а также публикует фото дочерей. Недавно она сообщила, что 12 декабря у них с рэпером была чугунная годовщина свадьбы. «Девять лет мы живем вместе и шесть в официальном браке. Мы прошли долгий путь от съемной однушки в обычной пятиэтажке, где у нас даже кровати не было (спали на матрасе) и до наших дней», — писала дизайнер в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

В честь такого праздника Джиган решил устроить супруге небольшой сюрприз. Он подарил Оксане букет роз ростом с нее.

Самойлова опубликовала трогательный ролик в инстаграм-историях. Также дизайнер показала, какой сюрприз для них с мужем сделали дочери — Лея и Ариэла. У супругов был праздничный ужин и самый настоящий концерт, где средняя из дочерей исполнила зажигательный танец.