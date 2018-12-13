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    Ксения Бородина помогла незнакомому мужчине купить квартиру и воссоединиться с дочерью

    13.12.2018
    На днях Ксения Бородина решила оказать материальную поддержку совершенно постороннему человеку. Телеведущая не смогла пройти мимо истории отца, который борется за право воспитывать собственную дочь.

    Несколько дней назад в российских СМИ активно обсуждали историю челябинца по имени Алексей, который пытался добиться права на воспитание 3-летней дочери Иды. Дело в том, что на матери девочки мужчина не был женат, и после того, как ее лишили родительских прав, малышку отправили в детдом. Медицинский тест доказал, что Алексей является биологическим отцом Иды, однако ему не позволяют забрать ее к себе из-за аварийного состояния дома, где он живет. Чтобы иметь возможность видеться с ребенком, мужчина устроился работать штукатуром в дом малютки, где содержится его дочь.

    Узнав об этой истории, Ксения Бородина организовала сбор денег для Алексея в своем Инстаграме.

    Буквально за несколько дней подписчикам удалось собрать сумму, необходимую для того, чтобы купить недорогое жилье в Челябинске.

    «Я говорила с Алексеем по телефону. Благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям мы собрали нужную сумму. Теперь у них будет своя квартира. Я вынуждена написать, что тоже помогала финансово, хоть я это ненавижу, потому что мне было просто противно читать, как люди упрекают за посты о помощи», — написала телеведущая.

    Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Машу и Теону, которой скоро исполнится 3 года. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Теона Омарова , Курбан Омаров, Ксения Бородина

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • умничка!

    • Ксюха молодчина! Респект! Взяла и помогла, без всякого балобольства!

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