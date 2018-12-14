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    «Давайте простим их все вместе»: Тарасов записал ролик в защиту Кокорина и Мамаева

    14.12.2018
    На днях полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил за освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО.  

    Вот уже два месяца нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». 5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты Кокорина и Мамаева настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог.

    На сторону Александра и Павла встали и их коллеги-футболисты: Алан Дзагоев, Федор Смолов, Георгий Джикия, Сергей Семак, а также братья Алексей и Антон Миранчук. Они выступили за освобождение спортсменов и обратились к ним со словами поддержки. 

    Не остался в стороне и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Футболист записал видеоролик, в котором извинился за Павла и Александра и призвал всех простить их. 

    «Хочу выразить свою поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от своего имени перед теми людьми, которые в ту ночь и в то утро пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, потому что я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс и не сажать их, дать шанс вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Давайте простим их все вместе», — высказался Тарасов. По мнению футболиста, Кокорин и Мамаев осознали свою вину. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кокорин, Павел Мамаев, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук

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    Комментарии (17) Добавить комментарий
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    • И ведь найдутся сердобольные старушки, которые будут писать, что давайте, простим, онижедети !

    • о, проснулся

    • Нужно вести себя по человечески, а не по хамски. Тогда не будет возникать таких ситуаций. Если ты знаменитость, это не значит, что можно крушить вокруг себя всё и всех. Я думаю, что им сошло всё с рук, если б они напали на простого человека, а не на человека из Министерства.

    • Тарасов сам чудит не хуже Кокорина и Мамаева - алименты дочке не платит и с разными девушками по ресторанам палится. Вот он и поддерживает таких же недолюдей как он сам. Плюс ещё к известным футболистам подмазываться надо срочно. Говорят контракт летом с Тарасовым продливать не будут - надеется на помощь Кокорина и Мамаева как известных футболистов в продлении своего контракта)))

    • Чувство, что он читает по бумажке, все посматривает вниз. И не поняла, он извиняется перед пострадавшими от имени Дмитрия Тарасова. Зачем это кому-то надо, извинения постороннего человека от своего имени? Позерство.

    • В колонию отморозков...однозначно...

    • Детский сад, группа номер 3 !!!Уголовное преступление, а не руками помахали и пару царапин, побои средняя тяжесть.

    • Тебя еще за Бузову не простили, Тара. Не надо усугублять. Постарайся свою третью жену в шоубиз не согнать и первой выплати бабло... Поручитель ипт....

    • А давайте делать то, что велит уголовный кодекс, а?

    • Дак давайте всех осужденных Простим чем они их хуже

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