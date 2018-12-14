«Давайте простим их все вместе»: Тарасов записал ролик в защиту Кокорина и Мамаева

На днях полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил за освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО.

1 2 3 4 5 6 Дмитрий Тарасов решил поддержать Кокорина и Мамаева

Вот уже два месяца нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». 5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты Кокорина и Мамаева настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог.



На сторону Александра и Павла встали и их коллеги-футболисты: Алан Дзагоев, Федор Смолов, Георгий Джикия, Сергей Семак, а также братья Алексей и Антон Миранчук. Они выступили за освобождение спортсменов и обратились к ним со словами поддержки.

Не остался в стороне и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Футболист записал видеоролик, в котором извинился за Павла и Александра и призвал всех простить их.

«Хочу выразить свою поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от своего имени перед теми людьми, которые в ту ночь и в то утро пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, потому что я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс и не сажать их, дать шанс вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Давайте простим их все вместе», — высказался Тарасов. По мнению футболиста, Кокорин и Мамаев осознали свою вину.

