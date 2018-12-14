Лера Кудрявцева: «После развода Ольга Кабо не хотела отношений, пока не встретила второго мужа, которому в 44 года родила сына»

15 декабря гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Ольга Кабо. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героиней.

1 2 3 4 5 6 Ольга Кабо — новая гостья программы «Секрет на миллион»

50-летняя Ольга Кабо похожа на статуэтку. Нет, правда — точная фигура, правильные черты лица, невероятное изящество. Неудивительно, что муж, бизнесмен Николай Разгуляев, души не чает в своей избраннице. Супруги счастливы в браке, в котором у них родился ребенок. В 44 года Ольга снова стала счастливой мамой, хотя, конечно, не ожидала такого прекрасного сюрприза от судьбы.



Первый ребенок Ольги родился в браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Девочку назвали Татьяной.

Однако даже несмотря на появление в семье очаровательной малышки, этот союз продлился всего четыре года — Ольга не выдержала и настояла на разводе.

Что произошло? Почему брак, со стороны казавшийся идеальным, развалился? Ольга впервые раскроет истинные причины расставания с первым мужем и расскажет, общается ли он с родной дочерью. Кстати, дочь Кабо пришла ко мне в студию, чтобы поддержать знаменитую маму и помочь ей откровенно отвечать на вопросы.



Пережив болезненный развод, Ольга не спешила снова выходить замуж. Ей хотелось заниматься профессией, воспитывать дочь, а мужчины как-то незаметно отошли на второй план. Однако судьба мудро рассудила, что такая роскошная женщина не должна оставаться одна.

Своего избранника Ольга встретила на улице. Ей было уже сорок лет, и она не верила в красивые сказки. Однако бизнесмен Николай Разгуляев рассудил, что просто обязан познакомиться с известной актрисой.



Сказано — сделано. Мужчина не просто познакомился с Кабо, но довольно быстро убедил ее в том, что настоящая любовь существует.

Ольга и Николай поженились, а через четыре года актриса родила мужу сына. Мальчика назвали Виктором, а 44-летняя мама стала еще краше.



Удивительно, но со временем красота актрисы не тускнеет. Ольга не скрывает свой возраст, однако это и понятно — какая разница, сколько тебе лет, если ты потрясающе выглядишь? Ольга поделится с телезрителями секретами красоты и расскажет, как сохранить молодость на долгие годы.



Лично я думаю, что все дело в счастье, которое Ольге дарит обожаемая семья: муж, дочь и сын. Ведь если у женщины горят глаза, не нужно ни пластических операций, ни элитных кремов для лица!