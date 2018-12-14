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    «Работаем папой!»: Безруков поделился впечатлениями о декретном отпуске

    14.12.2018
    Сергей Безруков разместил в своем Инстаграме трогательный снимок с прогулки с новорожденным сыном. Подпись к фото подтверждает: актер счастлив снова стать отцом.
    • Сергей Безруков
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      Сергей Безруков поделился с подписчиками новой фотографией с новорожденным сыном
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    Недавно Сергей Безруков опубликовал в своем Инстаграме очередной пост: актер безмерно счастлив гулять по заснеженной Москве с коляской, в которой спит его недавно родившийся сын Степан. Новую фотографию актер подписал такими словами: «Театр театром, а папа — папой! Капюшон на голову! Валенки! И гулять! Работаем папой! И это круто» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

    Подписчики Безрукова отреагировали на радостный снимок не менее теплыми словами: «Приятно такое видеть. До мурашек. Так мило и так правильно», «Самая приятная и ответственная работа в мире — это работа папой и мамой», «Тот момент, когда ты в лучшей своей роли», «Вам это идет, быть счастливым».

    Напомним, что Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон решили вместе выйти в декретный отпуск, чтобы привыкнуть к наступившим в жизни переменам. Снимком со своей первой прогулки с малышом пара также поделилась в Инстаграме. Кстати, Степан — уже второй общий ребенок Безрукова и Матисон, еще у них есть двухлетняя дочка Маша.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram
    Теги:

    Сергей Безруков, Анна Матисон

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • папой не надо работать, папой надо быть

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