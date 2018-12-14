«Работаем папой!»: Безруков поделился впечатлениями о декретном отпуске

Сергей Безруков разместил в своем Инстаграме трогательный снимок с прогулки с новорожденным сыном. Подпись к фото подтверждает: актер счастлив снова стать отцом.

1 2 3 4 5 6 Сергей Безруков поделился с подписчиками новой фотографией с новорожденным сыном

Недавно Сергей Безруков опубликовал в своем Инстаграме очередной пост: актер безмерно счастлив гулять по заснеженной Москве с коляской, в которой спит его недавно родившийся сын Степан. Новую фотографию актер подписал такими словами: «Театр театром, а папа — папой! Капюшон на голову! Валенки! И гулять! Работаем папой! И это круто» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Подписчики Безрукова отреагировали на радостный снимок не менее теплыми словами: «Приятно такое видеть. До мурашек. Так мило и так правильно», «Самая приятная и ответственная работа в мире — это работа папой и мамой», «Тот момент, когда ты в лучшей своей роли», «Вам это идет, быть счастливым».



Напомним, что Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон решили вместе выйти в декретный отпуск, чтобы привыкнуть к наступившим в жизни переменам. Снимком со своей первой прогулки с малышом пара также поделилась в Инстаграме. Кстати, Степан — уже второй общий ребенок Безрукова и Матисон, еще у них есть двухлетняя дочка Маша.

