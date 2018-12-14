Сестра Пенелопы Крус вышла в свет и доказала, что она точная копия знаменитой родственницы

Моника Крус далеко не так известна в мире, как ее старшая сестра Пенелопа. Однако она уже успела сняться в более чем 10 фильмах. Родственницы невероятно похожи друг на друга. Поговаривают, несколько раз Моника даже заменяла Пенелопу на съемочной площадке. Глядя на последние фото младшей из сестер Крус, мы нисколько не удивляемся тому, что режиссеры были не против этого. Недавно Моника побывала на рождественской вечеринке журнала Elle, которая проходила в Мадриде.
«Мне Моника нравится куда больше Пенелопы», «Всегда умудряется выглядеть сексуально, потрясающая женщина и сестра у нее такая же», «Очень красивые ноги у Моники, держит себя в форме, молодец», «Видимо, и Монике, и Пенелопе очень повезло с генетикой», — пишут восхищенные интернет-пользователи. Многие из них заметили, что со временем Крус все больше и больше становится похожа на свою знаменитую сестру.