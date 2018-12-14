Сестра Пенелопы Крус вышла в свет и доказала, что она точная копия знаменитой родственницы

На днях младшая сестра Пенелопы Крус Моника появилась на рождественской вечеринке в Мадриде. Для выхода в свет 41-летняя актриса выбрала красное мини-платье, выгодно подчеркнувшее ее фигуру.

1 2 3 ... 8 Моника Крус побывала на рождественской вечеринке журнала Elle

Моника Крус далеко не так известна в мире, как ее старшая сестра Пенелопа. Однако она уже успела сняться в более чем 10 фильмах. Родственницы невероятно похожи друг на друга. Поговаривают, несколько раз Моника даже заменяла Пенелопу на съемочной площадке. Глядя на последние фото младшей из сестер Крус, мы нисколько не удивляемся тому, что режиссеры были не против этого. Недавно Моника побывала на рождественской вечеринке журнала Elle, которая проходила в Мадриде.

У пресс-вола Крус появилась в красном мини-платье бренда Yolancris. Наряд выгодно подчеркнул формы младшей сестры знаменитой актрисы.

«Мне Моника нравится куда больше Пенелопы», «Всегда умудряется выглядеть сексуально, потрясающая женщина и сестра у нее такая же», «Очень красивые ноги у Моники, держит себя в форме, молодец», «Видимо, и Монике, и Пенелопе очень повезло с генетикой», — пишут восхищенные интернет-пользователи. Многие из них заметили, что со временем Крус все больше и больше становится похожа на свою знаменитую сестру.