Регина Тодоренко впервые вышла на связь с подписчиками после рождения сына и рассказала о своем самочувствии

5 декабря 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями. На днях новоиспеченный отец обратился к подписчикам, которые постоянно требуют выложить фотографию наследника, и попросил их оставить его, жену и ребенка в покое.
Однако сама Регина решила выйти на связь со своими поклонниками. 14 декабря телеведущая выложила инстаграм-историю, в которой рассказала о своем самочувствии. «Я знаю, что многие из вас переживают и волнуются. Не переживайте, у меня все хорошо!» — сообщила молодая мама.
Напомним, Влад Топалов присутствовал при родах. Именно он сообщил о том, что у них с супругой родился сын ростом 59 сантиметров и весом 3 690 граммов.
Ох уж эти фолловеры, все прям переживают и беспокоятся) пусть теперь спят спокойно, после этой новости)