Регина Тодоренко впервые вышла на связь с подписчиками после рождения сына и рассказала о своем самочувствии

5 декабря Регина Тодоренко родила первенца. Спустя несколько дней после появления сына на свет телеведущая обратилась в своим поклонникам и поведала о своем состоянии.

1 2 3 4 5 6 Недавно родившая Регина Тодоренко впервые вышла на связь с поклонниками

5 декабря 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями. На днях новоиспеченный отец обратился к подписчикам, которые постоянно требуют выложить фотографию наследника, и попросил их оставить его, жену и ребенка в покое.



Однако сама Регина решила выйти на связь со своими поклонниками. 14 декабря телеведущая выложила инстаграм-историю, в которой рассказала о своем самочувствии. «Я знаю, что многие из вас переживают и волнуются. Не переживайте, у меня все хорошо!» — сообщила молодая мама.



Напомним, Влад Топалов присутствовал при родах. Именно он сообщил о том, что у них с супругой родился сын ростом 59 сантиметров и весом 3 690 граммов.

