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    Регина Тодоренко впервые вышла на связь с подписчиками после рождения сына и рассказала о своем самочувствии

    14.12.2018
    5 декабря Регина Тодоренко родила первенца. Спустя несколько дней после появления сына на свет телеведущая обратилась в своим поклонникам и поведала о своем состоянии.

    5 декабря 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов впервые стали родителями. На днях новоиспеченный отец обратился к подписчикам, которые постоянно требуют выложить фотографию наследника, и попросил их оставить его, жену и ребенка в покое.

    Однако сама Регина решила выйти на связь со своими поклонниками. 14 декабря телеведущая выложила инстаграм-историю, в которой рассказала о своем самочувствии. «Я знаю, что многие из вас переживают и волнуются. Не переживайте, у меня все хорошо!» — сообщила молодая мама.

    Напомним, Влад Топалов присутствовал при родах. Именно он сообщил о том, что у них с супругой родился сын ростом 59 сантиметров и весом 3 690 граммов. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ох уж эти фолловеры, все прям переживают и беспокоятся) пусть теперь спят спокойно, после этой новости)

    • Ей обязательно нужно красить глаза.....

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