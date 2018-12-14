Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Как выглядит 21-летний красавец-сын Юлии Меньшовой

    14.12.2018
    На днях 49-летняя Юлия Меньшова опубликовала в Инстаграме новое фото своего сына Андрея, которой недавно исполнился 21 год. Интернет-пользователи не могли остаться равнодушными к этому снимку. 

    Долгие годы Юлия Меньшова прожила в браке с мужем Игорем Гординым, которому родила двоих детей — сына Андрея и дочь Таисию. Фотографии девочки довольно часто появляются в Инстаграме ее матери, а вот снимки с молодым человеком ведущая публикует довольно редко. Однако на днях Юлия решила сделать исключение и выложила новое фото Андрея в микроблоге. 

    В подписи Меньшова пояснила, что сыну исполнился 21 год. #люблюбесконечно, #толькоудачи — такие хэштеги оставила Юлия в микроблоге.

    «Какой парень красивый! Мамина гордость и счастье!», «Ва-у! Красавец! Очень похож на папу!», «Как быстро он вырос», «Какой красавец. Он не хочет стать артистом? Такие внешние данные!», «Красивый сын у красивых родителей», «Какой взрослый сын у такой молодой мамочки! Фантастика! Поздравляю Вас и Вашего замечательного красивого сыночка с днем рождения!» — пишут восхищенные интернет-пользователи в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены). Большинство фолловеров отметили, что Андрей с временем становится все больше похож на своего отца Игоря. 

    Перейти к обсуждению 1


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Юлия Меньшова, Владимир Меньшов

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • "сына Андрея, которой недавно исполнился 21 год" — корректоры, ау!)

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 208

    Новое за неделю

    19 новых тем

    Популярное за неделю

    18 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.