Как выглядит 21-летний красавец-сын Юлии Меньшовой

На днях 49-летняя Юлия Меньшова опубликовала в Инстаграме новое фото своего сына Андрея, которой недавно исполнился 21 год. Интернет-пользователи не могли остаться равнодушными к этому снимку.

1 2 3 ... 8 Сыну Юлии Меньшовой Андрею исполнился 21 год

Долгие годы Юлия Меньшова прожила в браке с мужем Игорем Гординым, которому родила двоих детей — сына Андрея и дочь Таисию. Фотографии девочки довольно часто появляются в Инстаграме ее матери, а вот снимки с молодым человеком ведущая публикует довольно редко. Однако на днях Юлия решила сделать исключение и выложила новое фото Андрея в микроблоге.

В подписи Меньшова пояснила, что сыну исполнился 21 год. #люблюбесконечно, #толькоудачи — такие хэштеги оставила Юлия в микроблоге.

«Какой парень красивый! Мамина гордость и счастье!», «Ва-у! Красавец! Очень похож на папу!», «Как быстро он вырос», «Какой красавец. Он не хочет стать артистом? Такие внешние данные!», «Красивый сын у красивых родителей», «Какой взрослый сын у такой молодой мамочки! Фантастика! Поздравляю Вас и Вашего замечательного красивого сыночка с днем рождения!» — пишут восхищенные интернет-пользователи в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены). Большинство фолловеров отметили, что Андрей с временем становится все больше похож на своего отца Игоря.

