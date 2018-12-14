Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками — Марией и Теоной живут в загородном коттедже. По этой причине телеведущая всегда передвигается на автомобиле. Однако 14 декабря знаменитость, устав от московских пробок, спустилась в метро.
Ксения заметила, что пассажиры столичной подземки не отличаются галантностью. «Вот она, правда метро — мужики все сидят, а женщина стоит», — сказала ведущая в одной из своих инстаграм-историй. Но в целом поездка принесла Бородиной больше позитивных эмоций, чем негативных — она была удивлена, насколько быстро можно добраться до пункта назначения на этом виде общественного транспорта. Знаменитость даже посетовала на то, что в загородном поселке, где она живет, метро нет.
Напомним, после рождения дочки Теоны Ксения и Курбан приобрели элитный особняк в Подмосковье общей площадью более 200 квадратных метров.
Может пока не видно, что она беременная - вот и не уступают.