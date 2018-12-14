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    Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

    14.12.2018
    Обычно Ксения Бородина передвигается по Москве на машине, но ради экономии времени знаменитость решила отойти от этой привычки. Устав стоять в пробках, телеведущая спустилась в столичную подземку, где удивилась отсутствию галантности у пассажиров.

    Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками — Марией и Теоной живут в загородном коттедже. По этой причине телеведущая всегда передвигается на автомобиле. Однако 14 декабря знаменитость, устав от московских пробок, спустилась в метро.  

    Ксения заметила, что пассажиры столичной подземки не отличаются галантностью. «Вот она, правда метро — мужики все сидят, а женщина стоит», — сказала ведущая в одной из своих инстаграм-историй. Но в целом поездка принесла Бородиной больше позитивных эмоций, чем негативных — она была удивлена, насколько быстро можно добраться до пункта назначения на этом виде общественного транспорта. Знаменитость даже посетовала на то, что в загородном поселке, где она живет, метро нет.

    Напомним, после рождения дочки Теоны Ксения и Курбан приобрели элитный особняк в Подмосковье общей площадью более 200 квадратных метров.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Может пока не видно, что она беременная - вот и не уступают.

    • Мужчины и не должны уступать место. На каком таком основании? Из-за наличия женских гениталий? Это не дает тебе никаких привилегий. Уступать надо старым людям, которым физически тяжело стоять, беременным и инвалидам.

    • Она совершенно права

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