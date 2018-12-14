Ксения Бородина побывала в метро и раскритиковала мужчин, не уступающих место женщинам

Обычно Ксения Бородина передвигается по Москве на машине, но ради экономии времени знаменитость решила отойти от этой привычки. Устав стоять в пробках, телеведущая спустилась в столичную подземку, где удивилась отсутствию галантности у пассажиров.

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина побывала в метро

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками — Марией и Теоной живут в загородном коттедже. По этой причине телеведущая всегда передвигается на автомобиле. Однако 14 декабря знаменитость, устав от московских пробок, спустилась в метро.



Ксения заметила, что пассажиры столичной подземки не отличаются галантностью. «Вот она, правда метро — мужики все сидят, а женщина стоит», — сказала ведущая в одной из своих инстаграм-историй. Но в целом поездка принесла Бородиной больше позитивных эмоций, чем негативных — она была удивлена, насколько быстро можно добраться до пункта назначения на этом виде общественного транспорта. Знаменитость даже посетовала на то, что в загородном поселке, где она живет, метро нет.



Напомним, после рождения дочки Теоны Ксения и Курбан приобрели элитный особняк в Подмосковье общей площадью более 200 квадратных метров.

