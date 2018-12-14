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    Хейтеры не верят в похудение Картунковой, но она не сдается

    14.12.2018
    Пока одни интернет-пользователи упрашивают Ольгу Картункову раскрыть секрет ее феноменального похудения, другие уверены, что она преувеличивает свои достижения. Однако сама звезда КВН спокойно и даже с юмором относится к недоброжелателям. 
    • Ольга Картункова
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      Далеко не все интернет-пользователи верят в то, что Ольге Картунковой удалось похудеть
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    Раньше Ольга Картункова шутила, что своими вещами могла бы «обнять весь земной шар». Однако, трезво оценив свое состояние здоровья, звезда КВН решила срочно взять себя в руки. 19 месяцев она провела на строжайшей диете, благодаря чему ей удалось похудеть на 84 килограмма. Сейчас Ольга с ужасом смотрит на свои более старые фото и недоумевает, как ей могло нравиться собственное отражение в зеркале. 

    Впрочем, далеко не все интернет-пользователи верят в то, что Картунковой действительно удалось похудеть. В комментариях многие из них пишут, что женщина почти не изменилась. 

    На днях в своих инстаграм-историях звезда КВН решила ответить недоброжелателям, которые оставляют негативные отзывы на ее странице. Картункова, как и ожидалось, сделала это в юмористической форме. «Хах! Ничего она не похудела! Я ее в магазине видела — она жрала сало... Сырое!» — спародировала артистка своих хейтеров. Ольга, судя по всему, уже давно привыкла с иронией воспринимать критику в свой адрес. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Картункова

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