Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    «Он готов чуть ли не заказать меня»: Дарья Глушакова боится за свою жизнь из-за скандала вокруг развода с мужем

    14.12.2018
    Уже которую неделю не утихает скандал между Денисом и Дарьей Глушаковыми. На днях супруга футболиста призналась, что всерьез опасается за свою жизнь из-за угроз мужа.

    Бракоразводный процесс между Дарьей и Денисом Глушаковыми начался еще в сентябре, когда жена футболиста застала его в сауне с другой женщиной. После этого от супругов последовали взаимные обвинения в изменах. Пару дней назад в Сети появилась запись, где слышно, как Денис оскорбляет Дарью и желает ей смерти.

    Теперь же стало известно, что девушка всерьез боится за свою жизнь из-за угроз Глушакова.

    «Этот конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, соответственно, которые мне полагаются по суду. Он готов чуть ли не заказать меня», — рассказала Дарья журналистам «Пятого канала».

    Кроме того, супруга спортсмена подтвердила, что он не раз поднимал на нее руку. Дарья также добавила, что сейчас их с Денисом дочери —7-летняя Валерия и 2-летняя Александра — находятся с ней.  

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Денис Глушаков

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 208

    Новое за неделю

    19 новых тем

    Популярное за неделю

    18 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.