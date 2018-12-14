«Он готов чуть ли не заказать меня»: Дарья Глушакова боится за свою жизнь из-за скандала вокруг развода с мужем

Уже которую неделю не утихает скандал между Денисом и Дарьей Глушаковыми. На днях супруга футболиста призналась, что всерьез опасается за свою жизнь из-за угроз мужа.

1 2 3 4 5 6 Дарья Глушакова всерьез боится за свою жизнь из-за угроз мужа

Бракоразводный процесс между Дарьей и Денисом Глушаковыми начался еще в сентябре, когда жена футболиста застала его в сауне с другой женщиной. После этого от супругов последовали взаимные обвинения в изменах. Пару дней назад в Сети появилась запись, где слышно, как Денис оскорбляет Дарью и желает ей смерти.

Теперь же стало известно, что девушка всерьез боится за свою жизнь из-за угроз Глушакова.

«Этот конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, соответственно, которые мне полагаются по суду. Он готов чуть ли не заказать меня», — рассказала Дарья журналистам «Пятого канала».



Кроме того, супруга спортсмена подтвердила, что он не раз поднимал на нее руку. Дарья также добавила, что сейчас их с Денисом дочери —7-летняя Валерия и 2-летняя Александра — находятся с ней.