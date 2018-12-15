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    Андрею Аршавину, недавно завершившему спортивную карьеру, предложили работу в «Зените»

    15.12.2018
    37-летний Андрей Аршавин объявил о том, что покидает профессиональный футбол, осенью этого года. На днях стало известно, что спортсмен, долгое время выступавший за «Зенит», снова будет работать в этом клубе.

    Андрей Аршавин играл за санкт-петербургский «Зенит» более десяти лет. На днях стало известно, что футболист снова будет работать в этом клубе, правда, на административной должности. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей. На данный момент не известно, какой именно пост Аршавин займет в родном клубе.

    По информации источника, спортсмен может стать советником президента «Зенита» Сергея Фурсенко или заместителем спортивного директора — как вместо занимающего такую же позицию Вячеслава Малафеева, так и в компании с ним.

    Скорее всего, Аршавин приступит к работе после Нового года.
    Напомним, футболист объявил о завершении карьеры около месяца назад.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars
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    Андрей Аршавин

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