Андрей Аршавин играл за санкт-петербургский «Зенит» более десяти лет. На днях стало известно, что футболист снова будет работать в этом клубе, правда, на административной должности. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей. На данный момент не известно, какой именно пост Аршавин займет в родном клубе.
По информации источника, спортсмен может стать советником президента «Зенита» Сергея Фурсенко или заместителем спортивного директора — как вместо занимающего такую же позицию Вячеслава Малафеева, так и в компании с ним.
Скорее всего, Аршавин приступит к работе после Нового года.
Напомним, футболист объявил о завершении карьеры около месяца назад.
Андрею Аршавину, недавно завершившему спортивную карьеру, предложили работу в «Зените»
Андрей Аршавин играл за санкт-петербургский «Зенит» более десяти лет. На днях стало известно, что футболист снова будет работать в этом клубе, правда, на административной должности. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей. На данный момент не известно, какой именно пост Аршавин займет в родном клубе.
Реклама
Новое на Woman.ru
- Максим Галкин показал, как катается на санках с маленькими Лизой и Гарри
- Эксперты оценили вред, который Кокорин и Мамаев причинили здоровью избитых ими людей
- Андрею Аршавину, недавно завершившему спортивную карьеру, предложили работу в «Зените»
- L'One, Настя Ивлеева и Рената Литвинова в Инстаграме: самые интересные снимки недели
- Начало начал: какими были первые выходы в свет принца Гарри и Меган Маркл
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю