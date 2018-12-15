Андрею Аршавину, недавно завершившему спортивную карьеру, предложили работу в «Зените»

37-летний Андрей Аршавин объявил о том, что покидает профессиональный футбол, осенью этого года. На днях стало известно, что спортсмен, долгое время выступавший за «Зенит», снова будет работать в этом клубе.

1 2 3 4 5 Андрею Аршавину предложили работу в «Зените»

Андрей Аршавин играл за санкт-петербургский «Зенит» более десяти лет. На днях стало известно, что футболист снова будет работать в этом клубе, правда, на административной должности. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей. На данный момент не известно, какой именно пост Аршавин займет в родном клубе.



По информации источника, спортсмен может стать советником президента «Зенита» Сергея Фурсенко или заместителем спортивного директора — как вместо занимающего такую же позицию Вячеслава Малафеева, так и в компании с ним.



Скорее всего, Аршавин приступит к работе после Нового года.

Напомним, футболист объявил о завершении карьеры около месяца назад.

