Эксперты оценили вред, который Кокорин и Мамаев причинили здоровью избитых ими людей

Каждый день появляются новые подробности дела Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших трех человек. Теперь стало известно, что футболисты нанесли здоровью двух чиновников и водителю известной телеведущей легкий вред.

1 2 3 4 5 6 Эксперты рассказали, что Кокорин и Мамаев причинили избитым ими людям легкий вред

Вся страна следит за делом футболистов Кокорина и Мамаева, избивших трех человек. Несколько дней назад арест спортсменов продлили еще на два месяца. Теперь стало известно о том, какой тяжести вред был нанесен пострадавшим.



«Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью», — сообщил адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов информационному агентству ТАСС.



Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.

