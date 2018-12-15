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    Эксперты оценили вред, который Кокорин и Мамаев причинили здоровью избитых ими людей

    15.12.2018
    Каждый день появляются новые подробности дела Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших трех человек. Теперь стало известно, что футболисты нанесли здоровью двух чиновников и водителю известной телеведущей легкий вред.
    • Александр Кокорин, Павел Мамаев
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      Эксперты рассказали, что Кокорин и Мамаев причинили избитым ими людям легкий вред
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    Вся страна следит за делом футболистов Кокорина и Мамаева, избивших трех человек. Несколько дней назад арест спортсменов продлили еще на два месяца. Теперь стало известно о том, какой тяжести вред был нанесен пострадавшим.

    «Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью», — сообщил адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов информационному агентству ТАСС.

    Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, TASS
    Теги:

    Александр Кокорин, Павел Мамаев

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Тоесть водитель из Белоруссии, у которого кровь из ушей шла, и который попал в реанемацию получил "легкий вред здоровью"?Готовятся отпускать этих негодяев (

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