Эксперты оценили вред, который Кокорин и Мамаев причинили здоровью избитых ими людей

Вся страна следит за делом футболистов Кокорина и Мамаева, избивших трех человек. Несколько дней назад арест спортсменов продлили еще на два месяца. Теперь стало известно о том, какой тяжести вред был нанесен пострадавшим.
«Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью», — сообщил адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов информационному агентству ТАСС.
Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.
Тоесть водитель из Белоруссии, у которого кровь из ушей шла, и который попал в реанемацию получил "легкий вред здоровью"?Готовятся отпускать этих негодяев (