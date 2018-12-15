Страничка Максима Галкина в Инстаграме практически полностью посвящена его детям — 5-летним двойняшкам Гарри и Лизе. На днях счастливый отец показал своим поклонникам, как катается на санках вместе с наследниками.
«Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съемками да выступлениями — не успеваю даже заглядывать в Инстаграм, времени остается только на поиграть с детьми — вот вам мини-репортаж с сегодняшнего утра — ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поет Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф, не успел снять сначала — короче, ничего не успеваю», — подписал ролик артист.
«Какие вы классные! С наступающими праздниками!», «Правильно, Максим! Надо находить время и для семьи!», «Как чудесно — зима, санки, красота!» — писали в комментариях поклонники знаменитой семьи.
Напомним, недавно Лиза и Гарри Галкини удивили подписчиков своего папы своим умением читать рэп.
Максим Галкин показал, как катается на санках с маленькими Лизой и Гарри
Страничка Максима Галкина в Инстаграме практически полностью посвящена его детям — 5-летним двойняшкам Гарри и Лизе. На днях счастливый отец показал своим поклонникам, как катается на санках вместе с наследниками.
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