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    Максим Галкин показал, как катается на санках с маленькими Лизой и Гарри

    15.12.2018
    42-летний Максим Галкин является активным пользователем Инстаграма. На днях юморист порадовал подписчиков видеоотчетом о том, как покатался с горки вместе со своими детьми.

    Страничка Максима Галкина в Инстаграме практически полностью посвящена его детям — 5-летним двойняшкам Гарри и Лизе. На днях счастливый отец показал своим поклонникам, как катается на санках вместе с наследниками.

    «Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съемками да выступлениями — не успеваю даже заглядывать в Инстаграм, времени остается только на поиграть с детьми — вот вам мини-репортаж с сегодняшнего утра — ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поет Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф, не успел снять сначала — короче, ничего не успеваю», — подписал ролик артист.

    «Какие вы классные! С наступающими праздниками!», «Правильно, Максим! Надо находить время и для семьи!», «Как чудесно — зима, санки, красота!» — писали в комментариях поклонники знаменитой семьи.

    Напомним, недавно Лиза и Гарри Галкини удивили подписчиков своего папы своим умением читать рэп

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Максим Галкин, Лиза Галкина, Гарри Галкин

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