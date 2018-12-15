Агата Муцениеце вспомнила, за что над ней издевались в школе

На днях 29-летняя Агата Муцениеце поддержала проект Александра Ханта о подростковой жестокости и рассказала о своем непростом детстве и травле в школе.

1 2 3 4 5 6 7 Агата Муцениеце стала участницей проекта Александра Ханта «Межсезонье»

Известный режиссер Александр Хант запустил новый проект под названием «Межсезонье» о подростковой жестокости в поддержку своего одноименного фильма, который выйдет в 2020 году. Идеей картины вдохновились российские звезды: Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Влад Лисовец и многие другие.



На днях участницей проекта стала 29-летняя Агата Муцениеце. Актриса откровенно рассказала о том, как и за что ее травили в школе: «Когда я училась в школе, я достаточно странно одевалась. Была я в классе 6-м. У меня было не очень много одежды, и я миксовала все что было. Я подумала: ''Кому какое дело — это ж не главное...''. Девочки из старших классов постоянно меня дразнили и издевались. Где бы я ни проходила, кричали в спину насмешливо: ''Эй, красотка! Как ты шикарно нарядилась!''. Сначала я думала, что буду игнорировать, но когда это происходит каждый день, в какой-то момент нервы сдают. И я показала им средний палец и убежала на урок. Я была так горда собой, что такая смелая».



По словам Агаты, разъяренные старшеклассницы поджидали ее в коридоре.

«Они начали меня подталкивать, шипеть: ''Давай, извиняйся! Если ты не извинишься — тебе конец!''. Я отказывалась, но уже была близка к тому, чтобы расплакаться и впасть в истерику. И тут увидела учительницу, и я начала кричать: ''Помогите! Помогите!'' Они сразу бросились в рассыпную. Как ни странно, девочки забили на мое существование, подумали, что я стукачка. Потом, мне, правда, вслед кричали: ''Стукачка!'', но это я пережила», — поделилась Агата. По словам актрисы, ее спасло то, что она привлекла взрослого человека к проблеме.