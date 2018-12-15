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    Агата Муцениеце вспомнила, за что над ней издевались в школе

    15.12.2018
    На днях 29-летняя Агата Муцениеце поддержала проект Александра Ханта о подростковой жестокости и рассказала о своем непростом детстве и травле в школе.

    Известный режиссер Александр Хант запустил новый проект под названием «Межсезонье» о подростковой жестокости в поддержку своего одноименного фильма, который выйдет в 2020 году. Идеей картины вдохновились российские звезды: Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Влад Лисовец и многие другие. 

    На днях участницей проекта стала 29-летняя Агата Муцениеце. Актриса откровенно рассказала о том, как и за что ее травили в школе: «Когда я училась в школе, я достаточно странно одевалась. Была я в классе 6-м. У меня было не очень много одежды, и я миксовала все что было. Я подумала: ''Кому какое дело — это ж не главное...''. Девочки из старших классов постоянно меня дразнили и издевались. Где бы я ни проходила, кричали в спину насмешливо: ''Эй, красотка! Как ты шикарно нарядилась!''. Сначала я думала, что буду игнорировать, но когда это происходит каждый день, в какой-то момент нервы сдают. И я показала им средний палец и убежала на урок. Я была так горда собой, что такая смелая».

    По словам Агаты, разъяренные старшеклассницы поджидали ее в коридоре. 

    «Они начали меня подталкивать, шипеть: ''Давай, извиняйся! Если ты не извинишься — тебе конец!''. Я отказывалась, но уже была близка к тому, чтобы расплакаться и впасть в истерику. И тут увидела учительницу, и я начала кричать: ''Помогите! Помогите!'' Они сразу бросились в рассыпную. Как ни странно, девочки забили на мое существование, подумали, что я стукачка. Потом, мне, правда, вслед кричали: ''Стукачка!'', но это я пережила», — поделилась Агата. По словам актрисы, ее спасло то, что она привлекла взрослого человека к проблеме. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Агата Муцениеце

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Все наши звездули поголовно затравленные. Даже жалко их становится. До слез.

    • Нет, мне больше нравится кадр из видео. Там такой блин на лице широкий.
      А на фотках такое личико... Утонченное прям.

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