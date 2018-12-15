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    Кейт Миддлтон удивила поклонников, подъехав к Букингемскому дворцу за рулем автомобиля

    15.12.2018
    36-летняя Кейт Миддлтон не всегда пользуется услугами личного водителя. На днях туристы заметили, что герцогиня Кембриджская приехала в Букингемский дворец, сидя за рулем своего автомобиля. 

    Поклонники Кейт Миддлтон уже давно знают, как она относится к излишней роскоши. К примеру, на благотворительном мероприятии она может появиться в наряде, который носила некоторое время назад. Кроме того, оказалось, что и услугами личного водителя супруга принца Уильяма иногда пренебрегает.

    Так, недавно одна из туристок засняла на видео то, как Кейт подъезжала к Букингемскому дворцу, сидя за рулем своего черного автомобиля Land Rover Discovery.

    В ролике, который появился в Инстаграме, видно, что стоящие у ворот дворца поклонники были крайне удивлены смелостью герцогини. 

    Впервые за руль Land Rover Discovery Миддлтон села еще во время визита на завод по производству этих автомобилей. На тот момент Кейт была беременна третьим ребенком, но даже это не отговорило ее от того, чтобы продемонстрировать прекрасное умение водить машину по бездорожью.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Кейт Миддлтон

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