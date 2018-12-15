Западные СМИ: Шакире грозит срок за уклонение от уплаты налогов в размере 14 миллионов евро

Популярной латиноамериканской певице Шакире предстоят судебные разбирательства. Испанские власти подают на девушку в суд, обвиняя ее в неуплате налогов и долге в несколько миллионов евро.

1 2 3 4 5 6 7 Западные СМИ сообщают, что Шакире грозит тюремный срок

Хоть по документам Шакира проживает на Багамских островах, она обязана погасить задолженность по налогам на доход перед властями Испании, сообщает британское издание The Guardian. Последние три года певица проживала в Барселоне со своим супругом Жераром Пике, игроком местного футбольного клуба.

Согласно закону Испании, если человек проводит на территории страны более полугода, он автоматически становится ее налоговым резидентом.

Это означает, что житель страны обязан платить налоги на все доходы, даже те, что получены за рубежом. Поэтому, по мнению прокуратуры Испании, певица задолжала 14 миллионов евро за три года проживания в стране. Власти готовят против звезды иск, несмотря на то, что, по словам испанского издания El Periodico, она выплатила всю сумму полностью.



Представители Шакиры отказались комментировать это дело до решения суда. Они также отметили, что певица жила в разных государствах и всегда соблюдала налоговое законодательство.

