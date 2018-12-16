Принц Гарри впервые за 20 лет решил пропустить Королевскую охоту, чтобы не огорчать Меган Маркл

Двадцать лет подряд принц Гари принимал участие в традиционной рождественской охоте. Однако в этом году ему придется сделать исключение. Меган Маркл попросила супруга отказаться от «кровавого спорта», так как является ярой защитницей прав животных.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Гарри отказался от участия в традиционной Королевской охоте ради Меган Маркл

Похоже, принц Гарри настолько любит Меган Маркл, что ради супруги готов отказаться от самого любимого мероприятия — традиционной Королевской рождественской охоты. Как сообщает британское издание Daily Mirror, принц Гарри ни разу не пропускал семейную охоту за последние 20 лет. Однако в этом году ему все же придется остаться дома.

Все дело в том, что Меган Маркл является ярой защитницей прав животных и выступает категорически против «кровавого спорта».

Кроме того, сообщается, что герцогиня призывает супруга пересмотреть свое отношение к животным и отказаться от мяса.



Таким образом, на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме отправятся только принц Уильям с сыном Джорджем и принц Чарльз. Как отмечает инсайдер, отсутствие принца Гарри на семейном мероприятии только усилит напряженность между братьями и их женами.