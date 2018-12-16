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    Принц Гарри впервые за 20 лет решил пропустить Королевскую охоту, чтобы не огорчать Меган Маркл

    16.12.2018
    Двадцать лет подряд принц Гари принимал участие в традиционной рождественской охоте. Однако в этом году ему придется сделать исключение. Меган Маркл попросила супруга отказаться от «кровавого спорта», так как является ярой защитницей прав животных.
    • Принц Гарри, Меган Маркл
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      Принц Гарри отказался от участия в традиционной Королевской охоте ради Меган Маркл
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    Похоже, принц Гарри настолько любит Меган Маркл, что ради супруги готов отказаться от самого любимого мероприятия — традиционной Королевской рождественской охоты. Как сообщает британское издание Daily Mirror, принц Гарри ни разу не пропускал семейную охоту за последние 20 лет. Однако в этом году ему все же придется остаться дома.

    Все дело в том, что Меган Маркл является ярой защитницей прав животных и выступает категорически против «кровавого спорта».

    Кроме того, сообщается, что герцогиня призывает супруга пересмотреть свое отношение к животным и отказаться от мяса. 

    Таким образом, на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме отправятся только принц Уильям с сыном Джорджем и принц Чарльз. Как отмечает инсайдер, отсутствие принца Гарри на семейном мероприятии только усилит напряженность между братьями и их женами. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Чарльз

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • А с чего ей огорчаться, если кожу она носит, курицу готовит, гамбургеры рекламировала, одну собаку сбагрила, другую усыпила? "Зоозащитница" такая же, как "герцогиня"

    • А, ну значит, ее официальным имиджем станет защита животных. Ну ок, нормально, хотя и не оригинально.

    • Гость

      А, ну значит, ее официальным имиджем станет защита животных. Ну ок, нормально, хотя и не оригинально.

      со своих бы животных тогда начала и защищала их от себя. Бедные собаки. А в семье за охрану окружающей среды уже Чарльз давно отвечает

    • Ужасно раздражают ее постоянные попытки показать, какая она хорошая и умная, влезая при при этом в чужие дела, и эта застывшая смиренная улыбка, тошнит просто!

    • Защитница такая же как феминистка.Офиц. заявление было перед помолвкой - предложения Гарри сделал когда жарил курицу.Тоесть курицу убитую есть Гарри разрешено а дикую куропатку подстрелить это жестокость:?Какая то она нелепая и противоречивая дама.

    • Отменить это варварское развлечение вообще надо. Меган до них еще доберется

    • Гарри видно искренне любит Меган. а вот Меган искренне любит свой титул герцогини. Хочет показать себя Хороший на самом деле она фальшивая и не искренния эта выскочка рано или поздно королевская семья сажрет и даже любящий Гарри ничего не сможет сделать

    • Вот что старушке Кейт не хватает....любви и внимание со стороны мужа.....

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