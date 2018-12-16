Принц Гарри впервые за 20 лет решил пропустить Королевскую охоту, чтобы не огорчать Меган Маркл

Похоже, принц Гарри настолько любит Меган Маркл, что ради супруги готов отказаться от самого любимого мероприятия — традиционной Королевской рождественской охоты. Как сообщает британское издание Daily Mirror, принц Гарри ни разу не пропускал семейную охоту за последние 20 лет. Однако в этом году ему все же придется остаться дома.
Кроме того, сообщается, что герцогиня призывает супруга пересмотреть свое отношение к животным и отказаться от мяса.
Таким образом, на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме отправятся только принц Уильям с сыном Джорджем и принц Чарльз. Как отмечает инсайдер, отсутствие принца Гарри на семейном мероприятии только усилит напряженность между братьями и их женами.