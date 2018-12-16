Звезды пожаловались на то, что служба безопасности запретила им приближаться к Меган Маркл на светском мероприятии

На недавней премии Fashion Awards знаменитостям, желающим поговорить с Меган Маркл в неформальной обстановке, запретили подходить к ней. Более того, когда экс-актриса шла по зданию, перегораживался доступ на лестницы и в коридоры.

1 2 3 4 5 6 Появление Меган Маркл на премии Fashion Awards было неожиданным для всех

Меган Маркл произвела фурор, приехав на премию в области модной индустрии Fashion Awards 2018. Все дело в том, что ее появление на мероприятии заранее нигде не было анонсировано. Неудивительно, что коллеги и друзья бывшей американской актрисы захотели пообщаться с ней в неформальной обстановке.



Однако сделать это им не удалось. Американский таблоид TMZ сообщает, что служба безопасности королевской семьи запретила Виктории Бекхэм, Кендалл Дженнер, Кейт Мосс и другим знаменитостям подходить к герцогине. Более того, когда Меган шла по коридору или лестнице, ее охрана следила, чтобы рядом с ней никто не находился.

Несмотря на то, что это вполне понятные правила безопасности, многие звезды остались недовольны и поспешили об этом сообщить прессе.

К Меган допустили лишь дизайнера Клэр Уэйт Келлер, которую герцогиня пришла поддержать, и актрису Розамунд Пайк. Им даже удалось сфотографироваться с супругой принца Гарри, однако вскоре эти фото исчезли со всех интернет-ресурсов.