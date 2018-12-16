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    Ирина Понаровская возвращается на сцену после 10-летнего перерыва

    16.12.2018
    Звезда советской эстрады Ирина Понаровская много лет не появлялась на публике. Поклонники артистки гадали, из-за чего она решила оставить сцену. Однако сейчас они могут быть спокойны — Ирина возвращается в шоу-бизнес.

    Около 10 лет назад Ирина Понаровская резко пропала с телеэкранов, перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами. Фанаты исполнительницы хита «Рябиновые бусы» не могли понять, что побудило ее уйти в тень.

    В недавнем выпуске программы «Привет Андрей!» артистка объяснила, что она ушла со сцены, чтобы отдохнуть от скандалов и критики и уделить больше времени семье.

    Понаровская рассказала, что сейчас все свое свободное время проводит с 8-месячной внучкой Шарлоттой. Главной новостью для поклонников стало то, что певица собирается вернуться в шоу-бизнес спустя 10 лет перерыва. По словам звезды, она также планирует создать собственный бренд одежды и уже начала сотрудничество с молодыми дизайнерами. Кроме того, Ирина сообщила о своем намерении дать несколько концертов, чтобы напомнить поклонникам о себе. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
    Теги:

    Ирина Понаровская, Андрей Малахов

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    Комментарии (9) Добавить комментарий
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    • Женщина эпоха, красотка, умная, таллантливая и образованная.

    • Ирина безупречная во всем!

    • Отлично сделано. Хирургу респект!

    • Зачем? От тех ветеранов, которые никуда не уходили, не знаем, куда бежать, зачем нам еще одна заслуженная звезда давно ушедших лет? Хочется видеть и слышать молодые и новые таланты, а не почетных пенсионеров, какие бы они не были оттюнингованные, уж извините. Тем более, что Понаровская и в молодости не отличалась действительно хорошим голосом, так что там сейчас-то осталось? Есть Алсу, это примерно тот же уровень и стиль и она моложе.

    • Зачем же так? Kобзон умер...oдно место освободилось для пенсионеров. Вот и она пришла.

    • Гость

      Зачем? От тех ветеранов, которые никуда не уходили, не знаем, куда бежать, зачем нам еще одна заслуженная звезда давно ушедших лет? Хочется видеть и слышать молодые и новые таланты, а не почетных пенсионеров, какие бы они не были оттюнингованные, уж извините. Тем более, что Понаровская и в молодости не отличалась действительно хорошим голосом, так что там сейчас-то осталось? Есть Алсу, это примерно тот же уровень и стиль и она моложе.

      Верно, надоел нафталин, вечно уходящий и возвращающийся на сцену, чтобы заработать денег. Что мы должны, пищать от восторга? Я не могу вспомнить ни одной песни Понаровской.

    • Гость

      Верно, надоел нафталин, вечно уходящий и возвращающийся на сцену, чтобы заработать денег. Что мы должны, пищать от восторга? Я не могу вспомнить ни одной песни Понаровской.

      Рябиновые бусы ее единственный хит, который сразу вспоминается. Больше не назову.

    • Она шикарна, она истинная леди. Инстаграмному марамью не понять)

    • Гость

      Она шикарна, она истинная леди. Инстаграмному марамью не понять)

      Может, выглядит и шикарно для своих лет, но для певицы это как бы не самое главное.

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