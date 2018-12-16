Ирина Понаровская возвращается на сцену после 10-летнего перерыва

Звезда советской эстрады Ирина Понаровская много лет не появлялась на публике. Поклонники артистки гадали, из-за чего она решила оставить сцену. Однако сейчас они могут быть спокойны — Ирина возвращается в шоу-бизнес.

1 2 3 4 5 6 7 На днях Ирина Понаровская стала гостьей программы «Привет, Андрей!»

Около 10 лет назад Ирина Понаровская резко пропала с телеэкранов, перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами. Фанаты исполнительницы хита «Рябиновые бусы» не могли понять, что побудило ее уйти в тень.

В недавнем выпуске программы «Привет Андрей!» артистка объяснила, что она ушла со сцены, чтобы отдохнуть от скандалов и критики и уделить больше времени семье.

Понаровская рассказала, что сейчас все свое свободное время проводит с 8-месячной внучкой Шарлоттой. Главной новостью для поклонников стало то, что певица собирается вернуться в шоу-бизнес спустя 10 лет перерыва. По словам звезды, она также планирует создать собственный бренд одежды и уже начала сотрудничество с молодыми дизайнерами. Кроме того, Ирина сообщила о своем намерении дать несколько концертов, чтобы напомнить поклонникам о себе.