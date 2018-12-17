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    Виктория Лопырева впервые вышла в свет после объявления о беременности

    17.12.2018
    Долгое время Виктория Лопырева предпочитала игнорировать слухи о своем интересном положении, но недавно подтвердила, что действительно ждет первенца. На днях модель впервые появилась на публике, приковав к себе всеобщее внимание.
    • Виктория Лопырева
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      Виктория Лопырева впервые вышла в свет после объявления о беременности
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    Осенью многочисленные поклонники Виктории Лопыревой заподозрили, что в скором времени она станет матерью. Однако сама модель не спешила рассказывать о своем интересном положении или расставлять все точки над i. Только недавно Виктория подтвердила, что действительно ждет ребенка. Правда, имя отца будущего малыша Лопырева решила не озвучивать.

    «Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — признавалась ведущая в интервью. 

    Судя по всему, Виктория не планирует отказываться от посещения светских мероприятий в ближайшее время. Недавно она посетила празднование Национального дня Государства Катар. 

    Свободный черный наряд, который выбрала Лопырева, не скрыл ее интересное положение от других гостей. Фотографироваться в полный рост Виктория, видимо, отказалась. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Лопырева

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Ну как Вика без Катара?

    • И опять одна со своим животом..уж любимый то-если и правда так любит-мог бы и поддержать любимую в этот непростой период,как делает множество мужей и бойфрендов..глупо поэтому выглядит со своимм заявами..Лучше бы сказала как есть-время поджимает, не сейсас-значит никогда..И все бы поняли..но эти туманные намеки на мифического "непубличного иностранца,живущего на луне,но при этом очень любящего " как у Порошиной или у нее ,уже раздражать начинают.

    • Ну не хочет человек публичности, мне кажется он богатый женатый.

    • Какого первенца,она уже была беременна,фото полно.

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