Экс-жена Тарасова заявила, что его старшая дочь не хочет проводить время с отцом

После того, как Дмитрий Тарасов вместе с женой и маленькой дочерью улетел отдыхать на Мальдивы, интернет-пользователи принялись интересоваться, предлагал ли он отправиться в путешествие старшей дочери Ангелине. Однако, по словам экс-супруги футболиста Оксаны, девочка бы вряд ли согласилась.

1 2 3 ... 8 По словам Оксаны Тарасовой, ее дочь Ангелина вовсе не горит желанием отправиться в путешествие на Мальдивы вместе со своим отцом Дмитрием и его новой семьей

Раньше интернет-пользователи были уверены, что Дмитрий Тарасов прекрасно общаются со своей первой женой Оксаной и дочерью Ангелиной. Однако недавно стало известно, что футболист задолжал крупную сумму по алиментам. После этого спортсмен сказал довольно много неприятных вещей про экс-супругу. В том числе Дмитрий заявил, что Оксана всячески препятствует его общению со старшей дочерью.



Сама Тарасова уверяет, что никогда не собиралась мешать бывшему мужу общаться с девочкой. И многие интернет-пользователи ей верят. Недавно фолловеры блога Оксаны поинтересовались у нее, приглашал ли Дмитрий Ангелину на отдых на Мальдивы, где он сейчас находится вместе с нынешней женой Анастасией и дочерью Миланой.

«Ангелина не хочет, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать не буду никогда», — ответила на это Оксана.

По словам Тарасовой, для начала футболисту стоит попробовать провести со старшей дочерью несколько дней, чтобы поподробнее узнать ее привычки. Сам Дмитрий на неожиданные заявления экс-жены пока никак не отреагировал.