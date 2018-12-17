Экс-жена Тарасова заявила, что его старшая дочь не хочет проводить время с отцом

Раньше интернет-пользователи были уверены, что Дмитрий Тарасов прекрасно общаются со своей первой женой Оксаной и дочерью Ангелиной. Однако недавно стало известно, что футболист задолжал крупную сумму по алиментам. После этого спортсмен сказал довольно много неприятных вещей про экс-супругу. В том числе Дмитрий заявил, что Оксана всячески препятствует его общению со старшей дочерью.
Сама Тарасова уверяет, что никогда не собиралась мешать бывшему мужу общаться с девочкой. И многие интернет-пользователи ей верят. Недавно фолловеры блога Оксаны поинтересовались у нее, приглашал ли Дмитрий Ангелину на отдых на Мальдивы, где он сейчас находится вместе с нынешней женой Анастасией и дочерью Миланой.
По словам Тарасовой, для начала футболисту стоит попробовать провести со старшей дочерью несколько дней, чтобы поподробнее узнать ее привычки. Сам Дмитрий на неожиданные заявления экс-жены пока никак не отреагировал.