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    Экс-жена Тарасова заявила, что его старшая дочь не хочет проводить время с отцом

    17.12.2018
    После того, как Дмитрий Тарасов вместе с женой и маленькой дочерью улетел отдыхать на Мальдивы, интернет-пользователи принялись интересоваться, предлагал ли он отправиться в путешествие старшей дочери Ангелине. Однако, по словам экс-супруги футболиста Оксаны, девочка бы вряд ли согласилась.
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      По словам Оксаны Тарасовой, ее дочь Ангелина вовсе не горит желанием отправиться в путешествие на Мальдивы вместе со своим отцом Дмитрием и его новой семьей
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    Раньше интернет-пользователи были уверены, что Дмитрий Тарасов прекрасно общаются со своей первой женой Оксаной и дочерью Ангелиной. Однако недавно стало известно, что футболист задолжал крупную сумму по алиментам. После этого спортсмен сказал довольно много неприятных вещей про экс-супругу. В том числе Дмитрий заявил, что Оксана всячески препятствует его общению со старшей дочерью. 

    Сама Тарасова уверяет, что никогда не собиралась мешать бывшему мужу общаться с девочкой. И многие интернет-пользователи ей верят. Недавно фолловеры блога Оксаны поинтересовались у нее, приглашал ли Дмитрий Ангелину на отдых на Мальдивы, где он сейчас находится вместе с нынешней женой Анастасией и дочерью Миланой. 

    «Ангелина не хочет, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать не буду никогда», — ответила на это Оксана. 

    По словам Тарасовой, для начала футболисту стоит попробовать провести со старшей дочерью несколько дней, чтобы поподробнее узнать ее привычки. Сам Дмитрий на неожиданные заявления экс-жены пока никак не отреагировал. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Дмитрий Тарасов

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