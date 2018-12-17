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    Западные СМИ: 54-летняя Моника Беллуччи закрутила роман с 36-летним мужчиной

    17.12.2018
    Не так давно в Сеть попали кадры, на которых Моника Беллуччи целуется с незнакомым ее поклонникам молодым мужчиной. Журналисты быстро выяснили личность нового возлюбленного актрисы — им оказался 36-летний француз Николя Лефевр.
    • Моника Беллуччи
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      Французский журнал опубликовал снимки, доказывающие, что у Моники Беллуччи новый роман
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    После развода с Венсаном Касселем в 2013 году Моника Беллуччи почти не афишировала свою личную жизнь. В 2017 году знаменитость начала встречаться с французским актером Жилем Леллушем, но этот роман продлился недолго. На днях западный журнал Voici опубликовал фотографии, на которых Моника гуляет по улицам Парижа со своим возлюбленным. Им оказался 36-летний француз Николя Лефевр.

    О возлюбленном Беллуччи известно крайне мало: раньше он занимался модельным бизнесом, а сейчас управляет художественной мастерской.

    От предыдущих отношений у Лефевра есть 6-летняя дочка Анаи. У Моники Беллуччи тоже есть две дочери — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони, которых актриса родила в браке с Венсаном Касселем.

    Моника Беллуччи и Николя Лефевр пока никак не комментирует свои отношения. Скорее всего, во время свидания влюбленные даже не догадывались, что за ними следят папарацци. 

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Моника Беллуччи, Венсан Кассель

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Наконец-то ))))))) ведь реально красивая женщина ))))) обожаю её))))))) безумно красивая )))))))))

    • ну и молодец, давно пора! развеяться. Обожаю ее

    • Любит она колоритных мужчин, супер.

    • Ну правильно) Обеспеченные красивые женщины на старперов не бросаются) А выбирают молодого симпатичного самца)

    • Она - Шикарная женщина! Да, у неё есть морщины, да, она не скрывает свой возраст, Но Она - невероятно харизматична, к её ногам готовы упасть многие мужчины разных возрастов. Так неужели она должна в угоду каким-то комментаторам-обывателям выбирать только из категории 50+? Если людям хорошо вместе, то возраст уж точно не помеха (и это я не только о ней). И вообще, женщина должна быть любимой и счастливой, а больше она никому ничего не должна! Всем добра и с наступающим.

    • Предпочитает французов)

    • Горячий художник, конечно-)

    • Гость

      Ну правильно) Обеспеченные красивые женщины на старперов не бросаются) А выбирают молодого симпатичного самца)

      Старперы и не смотрят в сторону ровесниц, даже богатых и когда-то красивых.Да и молодые симпатичные самцы всё равно поглядывают в сторону бедных, но молоденьких девчонок, а через пару сруливают и еще и младенца по-быстрому заделывают.Моника пошла по пути бывшего мужа, и это зря - Венсан выглядит глупым дедушкой со своей молоденькой красоткой, а она себе значит сыночка завела.

    • Очень хорошо смотрятся!

    • Он выглядит старше ее)

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