Западные СМИ: 54-летняя Моника Беллуччи закрутила роман с 36-летним мужчиной

После развода с Венсаном Касселем в 2013 году Моника Беллуччи почти не афишировала свою личную жизнь. В 2017 году знаменитость начала встречаться с французским актером Жилем Леллушем, но этот роман продлился недолго. На днях западный журнал Voici опубликовал фотографии, на которых Моника гуляет по улицам Парижа со своим возлюбленным. Им оказался 36-летний француз Николя Лефевр.
От предыдущих отношений у Лефевра есть 6-летняя дочка Анаи. У Моники Беллуччи тоже есть две дочери — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони, которых актриса родила в браке с Венсаном Касселем.
Моника Беллуччи и Николя Лефевр пока никак не комментирует свои отношения. Скорее всего, во время свидания влюбленные даже не догадывались, что за ними следят папарацци.