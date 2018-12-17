Западные СМИ: 54-летняя Моника Беллуччи закрутила роман с 36-летним мужчиной

Не так давно в Сеть попали кадры, на которых Моника Беллуччи целуется с незнакомым ее поклонникам молодым мужчиной. Журналисты быстро выяснили личность нового возлюбленного актрисы — им оказался 36-летний француз Николя Лефевр.

1 2 3 ... 8 Французский журнал опубликовал снимки, доказывающие, что у Моники Беллуччи новый роман

После развода с Венсаном Касселем в 2013 году Моника Беллуччи почти не афишировала свою личную жизнь. В 2017 году знаменитость начала встречаться с французским актером Жилем Леллушем, но этот роман продлился недолго. На днях западный журнал Voici опубликовал фотографии, на которых Моника гуляет по улицам Парижа со своим возлюбленным. Им оказался 36-летний француз Николя Лефевр.

О возлюбленном Беллуччи известно крайне мало: раньше он занимался модельным бизнесом, а сейчас управляет художественной мастерской.

От предыдущих отношений у Лефевра есть 6-летняя дочка Анаи. У Моники Беллуччи тоже есть две дочери — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони, которых актриса родила в браке с Венсаном Касселем.



Моника Беллуччи и Николя Лефевр пока никак не комментирует свои отношения. Скорее всего, во время свидания влюбленные даже не догадывались, что за ними следят папарацци.